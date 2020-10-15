شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض سكر : عدد مرضى السكرى فى مصر تجاوز 10 ملايين والان مع تفاصيل الخبر
وتابع عرابى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى والذى يقدمه الإعلامي وائل الابراشى، قائلا : إن إضافة هذا العقار على العقار الاخر سيعمل على انتظام المريض فى اخذ العلاج نتيجة لتقليلة، مشيرا الى أن اعداد مرضى السكر فى مصر تجاوز 10 ملايين نسمة، مؤكدا على أن مصر الثامنة عالميا فى عدد المرضى.
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