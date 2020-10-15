شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض سكر : عدد مرضى السكرى فى مصر تجاوز 10 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس عرابى أستاذ امراض السكر، إن هناك كل يوم ماهو جديد لمرضى السكر، مشيرًا إلى أن هذا العقار الخاص لعلاج مرضى السكر ليس جديدا ولكنه هو عباره عن تجميع لعقارين مهمين جدا فى علاج مرضى السكر، مشيرًا إلى أن التجارب التى أجريت على أحد العقاريين قبل طرحه، أفادت أنه أدى إلى نتائج جيدة ومبشرة للغاية لمرضى السكر حيث يعمل على حماية الكلى بالإضافة إلى أنه يصلح كذالك لغير مرضى السكر حيث يفيد فى عضلة القلب. وتابع عرابى خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة المصرية الأولى والذى يقدمه الإعلامي وائل الابراشى، قائلا : إن إضافة هذا العقار على العقار الاخر سيعمل على انتظام المريض فى اخذ العلاج نتيجة لتقليلة، مشيرا الى أن اعداد مرضى السكر فى مصر تجاوز 10 ملايين نسمة، مؤكدا على أن مصر الثامنة عالميا فى عدد المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ أمراض سكر : عدد مرضى السكرى فى مصر تجاوز 10 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.