شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن التعايش مع فيروس كورونا حتى نحصل على لقاح؟ الإجابة نعم والمهم القناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى الآن لا يُظهر فيروس كورونا أي علامات على الاختفاء، وفي ظل غياب لقاح أو علاج فعال، يجب على كل شعوب الأرض تعلم كيفية التعايش مع COVID-19. لكن كيف يبدو ذلك في الواقع؟

في محاولة للإجابة على السؤال ، غالبًا ما يتم التذرع بمفهوم "مناعة القطيع" - عندما يكون حوالي 60٪ من السكان محصنين ضد المرض، لكن هذا المصطلح غير مفهوم جيدًا، لان السيطرة على مرض معدٍ من خلال بناء مناعة طبيعية لدى السكان لم تتحقق من قبل، حيث تعمل مناعة القطيع من خلال التطعيم المستهدف، وليس لدينا حتى الآن لقاح لـ COVID-19.



التعايش مع كورونا

السيطرة على انتشار COVID-19

ذكر موقع " theconversation" أن فيروس كورونا هو أحد أفراد عائلة الفيروسات التاجية والتي منها سارس، وظهر فيروس سارس حول العالم مرتين بين نوفمبر 2002 ومايو 2004 قبل أن يختفي تماما، وكان هذا بفضل تدابير الرقابة الصارمة، مثل الحجر الصحي لمخالطي الأشخاص المصابين بالعدوى والتنظيف العميق المنتظم للأماكن العامة.

تم وضع خطة اختبار معملية قوية، وتشجيع الناس على ارتداء أقنعة الوجه وغسل أيديهم كثيرًا، وهذه الإجراءات أوقفت انتشار الفيروس بين الناس، مما أدى إلى انقراضه.

كانت الميزة في محاولات احتواء السارس هي أن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى ظهرت عليهم الأعراض بسرعة كبيرة ، بحيث يمكن التعرف عليهم ، في ظل المساعدة الطبية التي يحتاجونها ثم عزلهم لمنعهم من إصابة الآخرين.

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ولكن لسوء الحظ ، يبدو أن COVID-19 هو الأكثر عدوى في بداية المرض بينما يعاني الأشخاص من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أعراض ، لذلك لا يمكننا فعل الشيء نفسه بفعالية.

فيروس ميرس وكيفية التعايش معه

لوحظ مرض ميرس لأول مرة في الشرق الأوسط في عام 2012، و يتسبب في مرض خطير للغاية ويقتل 34٪ من المصابين به، ويبدو أنه أقل عدوى من السارس وكورونا - CoV-2 - لنشر المرض يجب أن يكون الناس على اتصال وثيق جدًا.

لذلك يميل المرضى المصابون بفيروس كورونا إلى إعطائه لمن يعتنون بهم في المستشفى أو أسرهم المباشرة، وهذا يجعل من السهل احتواء الفاشيات ويوقف انتشار المرض جغرافيًا. لا تزال هناك حالات تفشي كبيرة ، بما في ذلك 199 حالة في المملكة العربية السعودية في عام 2019.

مثل Mers ، وعلى عكس السارس ، يمكننا أن نتوقع ظهور توابع لـ COVID-19 حتى بعد السيطرة عليها بشكل أو بآخر، فالشيء الأساسي هو تحديد الأشخاص المصابين بالعدوى في أسرع وقت ممكن ، من خلال الاختبار وتتبع الاتصال ، لتقليل الأعداد المتأثرة بحادث معين. من شأن اللقاح الفعال والمستخدم على نطاق واسع أن يساعد في الوصول إلى هذه المرحلة في وقت أقرب.