لا تترددوا في شرب هذا الشاي لعلاج آلام الحنجرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 أكتوبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 11:47 مساءً

يعتبر الشاي المغربي من أهم المشروبات الشعبية التي يشيع انتشارها في أوساط بلاد المغربي العربي، حيث يتميز بمذاقه الشهي وسهولة تحضيره، فضلاً عن فوائده العديدة على الجسم.

ويعتبر الشاي المغربي الذي يتألف من ثلاثة مكونات بسيطة، وهي جذور الزنجبيل والعسل وعصير الليمون، من أفضل أنواع الشاي لتهدئة أعراض التهاب الحلق.

إلى جانب صعوبات البلع، قد يؤدي التهاب الحلق إلى آلام شديدة، مما يدفع الكثير منا للبحث عن علاجات سريعة للتخلص من هذه الحالة المزعجة، مثل تناول أنواع معينة من الأعشاب أو غسول للبلعوم.

فوائد العسل

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، الفيروسات والفطريات. كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

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العسل يغلف الحلق ويعمل كمضاد حيوي طبيعي. وهو في الواقع أحد أقدم المضادات الحيوية المستخدمة في العلاجات الشعبية. بالنسبة لهذا الشاي، يوصي الخبراء باستخدام العسل الخام لجني أكبر قدر من الفوائد الصحية.

فوائد الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل بشكل عام ذو فوائد عديدة لمختلف الحالات الصحية، وبحسب بعض المواقع العلمية فان ما وجد عن فوائد الزنجبيل المثبته طبياً في الدراسات المخبرية على الحيوانات كان:

تخفيف التورم

خفض نسبة السكر في الدم

خفض الكولسترول

حماية ضد مرض الزهايمر

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات لذا يعتبر مثالياً لالتهابات الحلق. يعمل الزنجبيل على منع البروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، والتي تسبب الألم الالتهابي والحكة.

فوائد الليمون

الليمون مفيد لالتهاب الحلق لأنه يساعد على تكسير المخاط ويخفف الآلام. كما أن الليمون غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويمنحه القدرة على محاربة العدوى.