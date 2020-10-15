شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: كورونا يتسبب فى إصابات عصبية بشكل متكرر نتيجة انخفاض الأوكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن كورونا يتسبب في إحداث إصابات عصبية للمرضى بشكل متكرر في حوالي واحد من كل 7 مصابين.

ووفقا للدراسة، تتراوح هذه الإصابات من الارتباك المؤقت بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم ، إلى السكتة الدماغية والنوبات في الحالات الأكثر خطورة ، كما يقول مؤلفو الدراسة.

بقيادة باحثين في كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، أظهرت الدراسة التي نشرت على موقع " sciencedaily" عدم وجود حالات التهاب في المخ أو الأعصاب (التهاب السحايا أو التهاب الدماغ) ، مما يشير إلى عدم وجود غزو فوري لهذه الأعضاء من قبل الفيروس الوبائي ، -CoV-2.



عصبية

في حين أن هذا يجب أن يطمئن المرضى ، يجب أن تؤخذ المضاعفات العصبية لـ COVID-19 على محمل الجد ، لأنها تزيد بشكل كبير من خطر وفاة المريض أثناء وجوده في المستشفى (بنسبة 38 %) ، كما يقول الباحثون، وتزيد هذه الآثار الضارة أيضًا من احتمالية احتياج مريض الفيروس التاجي (بنسبة 28 %) إلى علاج طويل الأمد أو علاج إعادة تأهيل فور إقامته في المستشفى.

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ووفقا للباحثين بالدراسة، فأن النتائج تشير إلى أنه لم تظهر أي علامات على أن فيروس كورونا يهاجم الجهاز العصبي بشكل مباشر، ولكن المضاعفات العصبية التي شوهدت في COVID-19 هي في الغالب آثار ثانوية للمرض الشديد والمعاناة من انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم لفترات طويلة من الزمن".

نشرت في مجلة Neurology الشهر الجارى، دراسة عن كثب تقدم 606 من مرضى COVID-19 البالغين الذين تم تشخيص إصابتهم بالدماغ أو غيرها من الحالات الطبية المرتبطة بالأعصاب في أي من مستشفيات لانجون الأربعة التابعة لجامعة نيويورك في مدينة نيويورك ولونج آيلاند بين 10 مارس. و 20 مايو ، عندما كانت الإصابات بفيروس كورونا في ذروتها في المنطقة.

من بين النتائج الرئيسية الأخرى للدراسة أن المشكلات العصبية الشائعة ، مثل الارتباك الناجم عن اختلال توازن الكهارل الكيميائية أو العدوى الشديدة أو الفشل الكلوي ، تظهر عادة في غضون 48 ساعة من ظهور أعراض COVID-19 العامة ، بما في ذلك الحمى وصعوبة التنفس والسعال.

كان نصف المصابين بالأعصاب أكبر من 71 عامًا ، وهو ما يقول الباحثون إنهم أكبر سناً بشكل ملحوظ من 3885 مريضًا مصابًا بـ COVID-19 (في عمر يبلغ 63 عامًا) ولم يعانوا من خلل وظيفي في الدماغ، وكان معظمهم من الرجال (66 %).

بينما من المعروف أن فيروس كورونا يهاجم الأعضاء الأخرى ، بما في ذلك الأوعية الدموية والقلب، يقول الباحثون إن هدفه الرئيسي هو الرئتين، حيث يجعل التنفس صعبًا ، مما يؤدي إلى حرمان الجسم من الأكسجين الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة.، أظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم والدماغ كان مشكلة عصبية شائعة أخرى ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الارتباك أو الغيبوبة أو تلف دائم في الدماغ.