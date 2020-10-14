الحبهان.. 6 فوائد مميزة من حماية القلب إلى مواجهة السرطان

يضاف الحبهان إلى الأطعمة المختلفة مما يجعل لها مذاقا جيدا ونكهة رائعة.

كما يستخدم الحبهان أيضا للحماية من بعض الأمراض لأنه يحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي تفيد صحة الإنسان.

ويمتلك الحبهان القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع وحماية القلب ومقاومة السرطان.





فوائد الحبهان الصحية:

1. حماية القلب:

يعتبر الهيل أو الحبهان من الأعشاب التي لها القدرة على حماية القلب من الأمراض المختلفة.

وأشارت الدراسات إلى أن الهيل يساعد على الحماية من النوبات القلبية، وهذا لما يحتويه من مضادات الأكسدة التي تحسن من وظائف القلب، فضلا على أن الحبهان يحسن من مستويات الكوليسترول الجيد.

2. تعزيز الكبد:

تناول الحبهان بانتظام يساعد على تعزيز صحة الكبد، حيث أنه مهم للتخلص من السموم التي توجد بالجسم والتي تتراكم على الكبد والتي تتسبب في أمراض الكبد، كما أنه يحمي من تراكم الدهون على الكبد مما يساعد على التقليل من معدل الإصابة بمرض الكبد الدهني.

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3. حماية الجهاز الهضمي:

يستخدم الحبهان لتعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الأمراض، حيث أنه له دور في تحفيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي، وهذا لأنه يحتوي مضادات الإلتهابات والمضادات الأكسدة.

كما أن الحبهان يساعد على تحفيز إفراز الصفراء في المعدة مما يحميها من التعرض لبعض المشكلات مثل الإسهال والارتجاع المريئي والإصابة بحرقة المعدة لهذا يفضل إضافة الحبهان إلى الطعام.





4. الوقاية من السرطان:

الحبهان يحتوي على المواد الكيميائية ومضادات الأكسدة التي لها القدرة على محاربة السرطان.

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن الحبهان يزيد من نشاط بعض الأنزيمات التي تساعد على قتل الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.

5. تحسين صحة الفم:

مضغ حفنة صغيرة من الحبهان يساعد على تحسين صحة الفم والتقليل من أمراض اللثة، كما أنه هام للتخلص من رائحة الفم الكريهة وهذا لما له من خصائص مضادة للالتهابات.

6. التقليل من ارتفاع ضغط الدم:

يساعد الحبهان على التقليل من ارتفاع ضغط الدم، وقد أشارت دراسة ذكرها موقع "health line" والتي أكدت أن الهيل له تأثير مدر للبول مما يساعد على التخلص من الماء الذي يتراكم في الجسم، مما يساعد على علاج ضغط الدم المرتفع.