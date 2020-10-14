شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل للوقاية من أمراض القلب منها اتباع النظام الغذائي لدول شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر أسباب الوفيات حول العالم، لكن يمكننا الوقاية من هذه الأمراض بتغيير نمط الحياة، وبحسب ما قال لوك لافين، طبيب القلب بمستشفى كلايفند كلينيك الأمريكية: يمكن الوقاية من إصابة أي شخص بسكتة دماغية أو نوبة قلبية وهناك أربعة تغييرات مؤثرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة قلبك والوقاية من الأمراض.

ما هو مرض القلب؟

وفقا لموقع "كلايفند كلينيك" يغطي مصطلح "أمراض القلب" العديد من الحالات التي تؤثر على القلب وأكثرها شيوعًا، مرض تصلب الشرايين في القلب والأوعية الدموية في هذه الحالة ، يكون لديك تراكم البلاك إما فيالشرايين التاجية التي تمد القلب بالدم أو الشرايين المحيطية ، التي تمد أطرافك ودماغك بالدم.

يمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية لكن يمكنك اتخاذ خطوات لمنعه.

ومن أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى - مشاكل ضربات القلب وصمامات القلب أو قصور القلب.

عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

وفقًا لدراسة حوليات الطب الباطني لعام 2015 ، يمكن منع حوالي نصف الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة الخطوة الأولى هي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب تشمل عوامل أمراض القلب هذه:

-السمنة: مؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق 30 يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب توزيع الدهون في الجسم مهم أيضًا هذه الخلايا الدهنية قد تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل ومشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم.

-ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار (LDL) (البروتين الدهني منخفض الكثافة) إلى تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يعيق تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ. كما أن ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب يطلق عليه "القاتل الصامت" لأن الكثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون به.

-داء السكري: "إن التأكد من السيطرة الجيدة على مرض السكري يساعد على منع تراكم الترسبات وتصلب الشرايين (عندما تسد اللويحة الشرايين)، يقيد تراكم اللويحات تدفق الدم إلى قلبك والأعضاء الأخرى، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

كيفية الوقاية من أمراض القلب

للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب ، يوصي الدكتور لافين باتباع عادات صحية للقلب في هذه المجالات الأربعة.

1. التغذية

لا يزال النظام الغذائي المتوسطي هو أهم ما يميز عالم صحة القلب يتضمن تناول الأطعمة التي يتم استهلاكها تقليديا في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط هذا يترجم إلى نظام غذائي مليء بما يلي:

-الفاكهة.

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-الخضروات.

-كل الحبوب.

-الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

أظهرت دراسة أجرتها مجلة New England Journal of Medicine عام 2018 أن النظام الغذائي المتوسطي يحسن الكوليسترول وضغط الدم كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الأنظمة الغذائية الأخرى ، مثل نمط الأكل النباتي الكامل، قد تقلل أيضًا من مخاطر إصابتك لكن هناك بيانات أقل تشير إلى أنها مفيدة في الحد من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

2. النشاط البدني

القلب عضلة تحتاج إلى ممارسة الرياضة والنشاط، يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى انخفاض ضغط الدم واستقرار الوزن.

يوصي الدكتور لافين بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

3. الإقلاع عن التدخين

التدخين سبب رئيسي لتصلب الشرايين كلما طالت مدة تدخينك، زادت مخاطر إصابتك بنوبة قلبية. لكن لم يفت الأوان بعد على الإقلاع عن التدخين. يمكنك تجربة الفوائد في غضون أشهر.

4. الأدوية

لا يقتصر تأثير عوامل نمط الحياة على خطر الإصابة بأمراض القلب يمكن للوراثة أيضًا أن تقلب الموازين ضدك على سبيل المثال ، إذا قمت بتعديل نمط حياتك وحصلت على نشاط رياضى مع ما تأكله ، فيمكنك خفض الكوليسترول السيئ بحوالي 25٪ إلى 30%

ولا يمكننا منع عوامل الخطر مثل الجينات وتاريخ العائلة والشيخوخة ففي مرحلة معينة ، قد تحتاج إلى تناول الأدوية للوقاية من أمراض القلب.