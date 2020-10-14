شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى إنجازات السيسى.. هانى الناظر: تطورات الصحة كثيرة أبرزها 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، استشارى الأمراض الجلدية، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى كثيرة، وعندما نتحدث عن إنجازاته خلال 6 سنوات من عام 2014 حتى الآن فى مجال الصحة فى مصر نرى تطورا كبيرا فى المنظومة الصحية بدأت بأهم شىء، وهو إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، وذلك من خلال توفير الأدوية الحديثة، والأجيال الجديدة لمقاومة الفيروس، وهذه المبادرة أدت لانخفاض نسب الإصابة بفيروس سى فى مصر، حتى أن منظمة الصحة العالمية أشادت ببرنامج الرئيس في القضاء على فيروس سى، كما شملت المبادرة أيضا الكشف عن الأمراض المزمنة بين المصريين مثل مرض الضغط، والسكر، والسمنة، وعلاجهم، والتى يعانى منها آلاف المصريين.

وأضاف الناظر الإنجاز الثانى كان التأمين الصحى الشامل، ولأول مرة مصر تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وكنا نحن كأطباء نتمنى تحقيق هذه المنظومة، وقد بدأت في بورسعيد ثم في الأقصر، إلى أن تغطى محافظات مصر جميعا مشيرا إلى أن الإنجاز الثالث، كان القضاء على قوائم الانتظار، حيث كان المريض ينتظر من 3 إلى 4 أشهر لإجراء الجراحة، حاليا انتهت قوائم الانتظار، كما أطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وهى إحدى المبادرات الناجحة التى تؤدى إلى انخفاض نسب الإصابة بسرطان الثدى لدى السيدات فى مصر.

وأكد أن الرئيس السيسى أدار أزمة كورونا بشكل ناجح، وتعتبر من الإدارات النموذجية على مستوى العالم، بل يشاد بها في جميع المحافل الدولية، لأن الوضع في مصر بالنسبة لفيروس كورونا مستقر، وذلك بسبب هذه السياسة الرشيدة التي تتبعها الحكومة بسبب توجيهات الرئيس السيسى، للحد من تفشى الفيروس وزيادة الاصابات.