منها تمرينات البطن … هذه التمارين لن تساعدك في خسارة الوزن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ 13 دقيقة

تعتبر الرياضة من أفضل الامور التي يمكن أن يمارسها الشخص لخسارة الوزن، فبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي حازم، ينصح خبراء التغذية بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد بشكل كبير على خسارة الدهون وتسريع عملية الأيض.

وبينما يظن البعض أن ممارسة الرياضة تخفف الوزن، لكن ثمة بعض التمارين التي لا تؤثر نهائيا في عملية خسارة الدهون، إذ أن هناك العديد من التمارين التي يمكن أن تساعدك على البقاء نشيطًا ولكنها لن تدعمك في إنقاص الوزن بشكل فعال.

فيما يلي قائمة بأربعة تمارين رياضية لا يمكن أن تساعد في إنقاص الدهون، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

اليوغا

تعمل اليوغا العجائب في تعزيز وظائف المخ والجهاز المناعي. كما أنها تساعد على الهدوء والاسترخاء. ولكن عندما يتعلق الأمر بخسارة الدهون، فهي غير فعالة، لذا يوصي الخبراء بممارسة التمارين الهوائية مع رفع الأثقال لخسارة الوزن.

Advertisements

تمرين الآيروبيك

لا شك أن تمرينات الآيروبيك يمكن أن تلطف جسمك وتحسن وضعك مثل أي تمرين آخر. لكن هذه التمارين لا تساعد في إنقاص الوزن أو في بناء العضلات.

تمرين عضلات الذراعين

هذا التمرين منخفض التأثير يقوي القلب ولكنه لا يساعد في حرق الدهون. لفقدان الوزن، تحتاج إلى ممارسة تمرينات ذات تأثير أعلى مثل الجري المتقطع أو الدوران.

تمرينات البطن

القيام بتمرينات البطن سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيف عضلات البطن ولكنه لن يساعدك على فقدان الوزن الكلي، وبالتالي، بدلاً من مجرد القيام بتمارين المعدة، قم بممارسة تمارين لكامل الجسم لحرق الدهون من جسمك بالكامل.