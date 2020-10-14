هذه الأطعمة والمشروبات تخفض يوريا الدم وتحدث نتائج خطيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 9:28 مساءً

اليوريا عبارة فضلات طبيعية ينتجها جسم الإنسان بعد تناول الطعام. حيث يقوم الكبد بتحليل البروتين الموجود في الطعام، منتجًا بذلك مادة اليوريا (BUN). والجدير بالذكر أن الكلى تتخلص من اليوريا عن طريق البول.

وبعد أن يقوم الكبد بإنتاج مادة اليوريا، يطلقها في مجرى الدم، بالتالي ينتهي الأمر بهذه المادة في الكلى، التي تعمل بدورها على التخلص تاركة خلفها كميات أو مستويات منخفضة منه في الدم.

وحذر خبراء من ارتفاع مستويات اليوريا في الدم؛ لأنها تؤدي لزيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى، ومخاطر الفشل الكلوي.

وأوضح الخبراء أن هناك علامات تنذر بارتفاع اليوريا في الدم، بحسب تقرير نشره موقع “كندان كندي كير”.

وأشاروا إلى أن الأعراض تشمل تغير كمية ولون البول، وتورم الأطراف، إضافة إلى آلام المفاصل والعظام.

هناك قائمة بأبرز الأطعمة التي تقلل من مستوى اليوريا في الدم، وهي:

– الخضراوات

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مثل الفلفل الأحمر، والجزر، والكابوتشي “الملفوف الصيني”، تعمل على ضبط مستويات اليوريا في الدم.

– البروتين المنخفض

يساعد تناول الأطعمة منخفضة البروتين في تقليل نسبة اليوريا في الدم، مثل: البيض والسمك غير المدخن والديك الرومي، مع مراعاة عدم الإفراط في تناولها.

– التوابل

الكركم والقرفة يعملان على تنظيم مستويات الكرياتين واليوريا في الدم.

– بدائل الحليب النباتية

يسبب الحليب والجبن غنية بالبروتين والبوتاسيوم، من ارتفاع اليوريا في الدم، لذلك ينصح الأطباء ببدائل الحليب النباتية مثل حليب الصويا، وحليب جوز الهند، وحليب اللوز.

– الماء

يؤدي تناول الماء بانتظام إلى بقاء الجسم رطبا، ما يحمي من الجفاف والعطش الشديد، الذي يعتبر أحد علامات ضعف أداء الكلى.