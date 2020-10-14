شكرا لقرائتكم خبر عن علماء من الصين ينجحون في تطوير لقاح علاجى لمرضى سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح علماء طور صينين في تطوير لقاحًا علاجيًا جديدًا دقيقًا لسرطان الدم، ففي دراسة كبرى بمستشفى Zhujiang في الصين، نجح الباحثين في تطوير نوعًا جديدًا من اللقاح العلاجي الدقيق ضد سرطان الدم وهو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم ، بما في ذلك نخاع العظام.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS على الرغم من تحديد إمكانية علاج اللوكيميا من خلال التطعيم ، إلا أن الأداء العلاجي لا يزال أقل من التوقعات في العيادة، ووفقًا للدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature Biomedical Engineering ، يستخدم اللقاح كبسولات صغيرة من حمض polylactic ذاتية الشفاء ، قال مؤلف الدراسة LI Yuhua من فريق الدراسة: "كشفت النتائج السريرية التي توصلنا إليها عن نسبة عالية من EPS8 و PD-1 / PD-L1 في مرضى اللوكيميا ، والتي يمكن استخدامها على التوالي كنوع جديد من مستضدات اللوكيميا ونقطة تفتيش مستهدفة للقاح سرطان الدم".

في اللقاح الجديد ، يمكن تحميل الببتيدات الحلقية والأجسام المضادة لـ PD-1 ببساطة وبشكل معتدل وفعال في كبسولات صغيرة من حمض polylactic ، مما يسهله ميزة الشفاء الذاتي الفريدة للكبسولة الدقيقة.

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بعد تلقيح واحد ، يؤدي ترسب الكبسولات الدقيقة وتحللها في موقع الحقن المحلي إلى تجنيد خلايا تقديم المستضد المنشط والإفراج المستمر عن الشحنات، وقال الباحثون: "من خلال التآزر بين هذين الجانبين ، لاحظنا تحسنًا كبيرًا في تنشيط الخلايا اللمفاوية التائية السامة للخلايا".

أثبتت التركيبة التي تعتمد على الكبسولة الدقيقة أداءها الفائق مقارنةً بالمواد المساعدة في جميع النماذج العلاجية لسرطان الدم ، مما يدل على وعد اللقاح القائم على الكبسولة الصغيرة للاستخدام ضد مستضدات اللوكيميا المختلفة في العيادة.

كتب المؤلفون: "مع مزايا مادة حمض polylactic المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء ، والراحة في تحضير تركيبة اللقاح ، وتنوع مكونات اللقاح ، والتأثير العلاجي الممتاز ، يُظهر اللقاح المعتمد على الكبسولة الدقيقة إمكانات كبيرة للترجمة السريرية".