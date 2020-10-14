استشاري يوضح الفرق بين «كورونا والإنفلونزا» وأفضل طريقة للوقاية منهما

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، على أهمية غسل اليدين جيدا للوقاية من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا.
وقال الرحيلي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن فيروس كورونا الجديد يمكنه أن يعيش على الجلد أطول بكثير من فيروس الإنفلونزا.
وأضاف د. علاء الرحيلي، أن فيروس كورونا الجديد يمكنه أن يعيش على الجلد 9 ساعات، بينما فيروس الإنفلونزا أقل من 2 ساعة، موضحا أن غسل اليد يقضي على كلا الفيروسين في 15 ثانية.
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