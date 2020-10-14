الزنجبيل يطرد سموم الجسم ويحمي من سرطان المعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الزنجبيل أحد النباتات الجذرية التي تنتمي لفصيلة النباتات الزنجبيلية ، كالكركم والهيل ويمتاز بطعمه اللاذع القوي.

يدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية ويتم عادة استخدام جذوره كتوابل، كما ويمكن تناوله طازجاً أو شرب منقوعه أو مغليه أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.





ومع اقتراب فصل الشتاء، يقبل الكثيرون على تناول مشروب الزنجبيل الساخن لما يتميز به من فوائد غذائية وصحية.

موقع "بولد سكاي" سلط الضوء أهم الفوائد الغذائية والصحية للمشروب الطبيعي ودوره في علاج العديد من الأمراض، أبرزها:

- يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم.





- يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.

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- يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

- يساعد في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد، وذلك لاحتوائه على مادة "الفلافونويد" التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان كونها تنظم نشاط الإنزيم وتدمر السمية الجينية.





- يساعد في تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

- يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

- يساعد في علاج التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.

- يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل "الإكزيما" وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين سي.



