سلاح فتاك من سم الدبابير لقتل البكتيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قام فريق بقيادة علماء في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية بتصميم جزيئات قوية جديدة مضادة للميكروبات من البروتينات السامة الموجودة في سم الدبابير.

ويأمل الفريق في تطوير الجزيئات إلى أدوية جديدة لقتل البكتيريا، وهو تقدم مهم بالنظر إلى زيادة أعداد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي يمكن أن تسبب أمراضًا مثل الإنتان والسل.

وفي الدراسة ، التي نُشرت بدورية pnas ، قام الباحثون بتغيير بروتين صغير شديد السمية من نوع شائع من الدبابير الآسيوية وهو( Vespula lewisii )، أو ما يعرف بـ "دبور السترة الصفراء الكوري"، وعززت التعديلات قدرة الجزيء على قتل الخلايا البكتيرية مع الحد بشكل كبير من قدرتها على إيذاء الخلايا البشرية.

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وفي النماذج الحيوانية، أظهر العلماء أن هذه العائلة من الجزيئات الجديدة المضادة للميكروبات المصنوعة بهذه التعديلات يمكن أن تحمي الفئران من العدوى البكتيرية المميتة.

وهناك حاجة ماسة إلى علاجات دوائية جديدة للعدوى البكتيرية، حيث طورت العديد من الأنواع البكتيرية المنتشرة مقاومة للأدوية القديمة، وقدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من 3 ملايين أمريكي يصابون كل عام بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية ويموت أكثر من 35000 منهم.

والمشكلة على الصعيد العالمي أسوأ، حيث يُعتقد أن تعفن الدم، وهو متلازمة التهابية قاتلة غالبًا بسبب عدوى بكتيرية واسعة النطاق، تتسبب في وفاة واحدة من كل 5 حالات وفاة حول العالم حتى عام 2017.