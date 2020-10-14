شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو جهاز "البورت كاث" الذى استخدمه الفنان جمال يوسف فى رحلة علاج السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خضوع الفنان جمال يوسف لعملية فك جهاز "البورت كاث" من صدره وإعلان شفائه من سرطان الحلق، أثيرت التساؤلات حول هذا الجهاز واستخداماته لمرضى الأورام، لذا نقدم لكم بشكل مبسط كل المعلومات اللازمة عن الجهاز، حيث أكد الدكتور مدحت خفاجة، أستاذ الجراحة بالمعهد القومي للأورام أن جهاز "البورث كاث" هو وسيلة لإعطاء الأدوية والمحاليل في الوريد للمريض بطريقة منتظمة دون الحاجة لحقن أوردة اليد بشكل متكرر.

وقال الدكتور خفاجة، لـ"الخليج 365" أن هذا الجهاز يوضع في الوريد أسفل عظمة الترقوة في الرقبة ويزرع تحت الجلد على العظام ، مضيفاً أنه يتم إعطاؤه لمريض السرطان لإعطاؤه الدواء والعلاج الكيماوي ويعتبر بمثابة قسطرة توصل إلى الوريد المركزى بالقلب، كما أنه يقلل فرص الإصابة بتسمم الأوعية الدموية المصاحب للعلاج الكيمياوي وهذا يقلل فرص حدوث جلطات وتصلب الأوردة.

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وأضاف أن هذا الجهاز يظل مركباً للمريض حتى الانتهاء من جلسات العلاج الكيماوي التي قد تستمر لمدة تصل لـ 6 شهور وكذلك يظل الجهاز لفترة حوالي سنة بعد شفاء المريض من الأورام ثم تتم إزالته بعد هذا الوقت، بشكل احتياطي تحسباً لظهور أي ورم آخر لدى المريض.

وأكد أن نسبة الشفاء من السرطان وعدم ظهور أورام أخرى لدى معظم المرضى تصل لـ 70% بينما قد يعود السرطان لنسبة تصل إلى 30% من المرضى.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يحتاج إلى أطباء مدربين بشكل جيد على زرعه للمريض بشكل صحيح، لأن إذا تم وضعه بشكل غير صحيح ودون اتباع للتعليمات قد يتسبب في دخول ميكروبات للجسم وهو ما يشكل خطر الإصابة بتسمم الدم وهي من الحالات الخطيرة التي قد تسبب الوفاة، لذا يجب وضع الجهاز بشكل صحيح.