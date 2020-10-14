شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هولندية بسبب إصابة كورونا مرة أخرى .. خبراء: الإصابة الثانية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لأحدث تقرير إعلامي ، توفيت امرأة هولندا بعد إصابتها بمرض COVID-19 للمرة الثانية، ويُعتقد أن المريضة ، البالغة من العمر 89 عامًا ، من أصل هولندي ، هي أول حالة وفاة معروفة بسبب إعادة الإصابة بفيروس كورونا.

وقد تم الإبلاغ عن حالات الإصابة مرة أخرى بـ COVID-19 من جميع أنحاء العالم مما يشير إلى أن التعرض للفيروس قد لا يضمن المناعة في المستقبل.

وذكرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet Infectious Diseases أن مرضى COVID-19 قد يعانون من أعراض أكثر حدة عندما يصابون للمرة الثانية، وهناك حوالي 25 حالة معروفة من حالات الإصابة بـ COVID-19 في العالم.



الاصابة الثانية

عندما أصيبت المرأة بفيروس كورونا لأول مرة ظهرت عليها أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وسعال قوي، وخرجت من المستشفى بعد 5 أيام وفحصت سلبيًا في اختبارين PCR تعرضت لهما بعد اختفاء الأعراض، وقالت التقارير إنه بعد شهرين أصيبت بسلالة مختلفة من الفيروس وأصيبت بالحمى والسعال وضيق شديد في التنفس ، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى.

كانت المريضة الهولندية تعاني أيضًا من مرض والدنستروم Macroglobulinemia ، وهو شكل نادر من سرطان نخاع العظام، والذي يبدوأنه أضعف جهازها المناعي، وتم العثور عليها من جديد مصابة بـ COVID-19 بعد يومين من العلاج الكيميائي وتوفيت بعد أسبوعين.

العدوى الثانية قد تسبب أعراضًا أكثر خطورة

أفادت الدراسة التي نُشرت في مجلة The Lancet Infectious Diseases ، عن أول حالة مؤكدة من الإصابة مرة أخرى بـ COVID-19 في الولايات المتحدة، أصيب رجل من نيفادا يبلغ من العمر 25 عامًا بنوعين مختلفين من فيروس COVID-19 في إطار زمني مدته 48 يومًا أثناء اختباره سلبيًا بين الإصابات، وفقًا للتقرير، عانى المريض من أعراض أكثر حدة أثناء الإصابة الثانية ، مما أدى إلى دخول المستشفى بدعم الأكسجين، وقال العلماء ، بما في ذلك العلماء من جامعة نيفادا في الولايات المتحدة ، إنه لم يكن لديه اضطرابات مناعية معروفة أو ظروف أساسية.

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جاءت نتيجة اختبار الرجل سلبية للفيروس بعد أن ثبتت إصابته بـ -CoV-2 في أبريل 2020، ثم في يونيو 2020 ، جاءت نتيجة اختبار المريض إيجابية للمرة الثانية وتم نقله إلى المستشفى بأعراض شديدة لـ COVID-19 ، بما في ذلك الحمى والصداع والدوخة ، السعال والغثيان والاسهال. وأشارت الدراسة إلى أن المريض تعافى من الإصابة الثانية وخرج من المستشفى.

أسباب شدة الإصابة الثانية

هناك عدة فرضيات حول شدة الإصابة الثانية، تقول إحدى النظريات أن مرضى COVID-19 ربما واجهوا جرعة عالية جدًا من الفيروس مما تسبب في رد فعل أكثر حدة في المرة الثانية، ووفقًا لدراسة لانسيت ، ربما يكون المريض الأمريكي قد اتصل أيضًا بنوع أكثر ضراوة من الفيروس.

سبب آخر معقول، وفقًا للباحثين، يمكن أن يكون آلية التعزيز المعتمد على الجسم المضاد، وأوضحوا أن بعض البروتينات الوقائية التي ينتجها الجهاز المناعي خلال أول مواجهة مع الفيروس يمكن أن تجعل العدوى اللاحقة أسوأ، مضيفين أن هذه الآلية شوهدت أيضًا مع فيروس جائحة السارس 2002-2003 ، وكذلك حمى الضنك.

وأشار مارك باندوري ، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة نيفادا، إلى أنه في حين لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة حول عدوى السارس- CoV-2 واستجابة الجهاز المناعي ، تشير هذه النتائج إلى أن العدوى السابقة قد لا تضمن الحماية من العدوى في المستقبل.

لذلك، يجب على جميع الأفراد - سواء تم تشخيصهم مسبقًا أم لا - اتخاذ احتياطات مماثلة بما في ذلك التباعد الاجتماعي ، وارتداء أقنعة الوجه ، وغسل اليدين لمنع الإصابة بفيروس -CoV-2.