شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية لتضخم اللوزتين .. الراحة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوزتان هما كتلتان من الأنسجة في مؤخرة الحلق، وهى أنسجة مهمة تحبس الجراثيم التي قد تدخل مجرى الهواء وتسبب الالتهابات، كما أنها تنتج أجسامًا مضادة لمكافحة العدوى.

ولكن على الرغم من ذلك إلا أنهم ليسوا محصنين وقد يصابون أحيانًا بالبكتيريا والفيروسات، حيث يؤدى هذا إلى تضخم اللوزتين، وهي حالة تعرف أيضًا باسم التهاب اللوزتين.

على الرغم من أن هذه العدوى تزول في معظم الأحيان في غضون أيام قليلة ، فقد تستمر أحيانًا لأسابيع أو قد تكون مشكلة متكررة، وقد تواجه صعوبة في البلع، وفي بعض الأحيان، صعوبة في التنفس إذا كانت شديدة للغاية. لكن الأعراض المعتادة هي ألم الحلق والحمى والصداع وتقرحات الحلق وظهور طلاء أبيض على اللوزتين.

ووفقا لتقرير موقع " Thehealthsite" قد تعاني أيضًا من فقدان الشهية والحمى ورائحة الفم الكريهة وتيبس الرقبة، وهذه حالة مؤلمة يتم علاجها عادة بالمضادات الحيوية، ومن المهم تناول الأدوية التي يصفها طبيبك لهذه الحالة. في الوقت نفسه، يمكنك أيضًا تجربة بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الألم والانزعاج الناجم عن تضخم اللوزتين.

العلاجات المنزلية لتضخم اللوزتينالحصول على الكثير من الراحة

كلما حصلت على الراحة أكثر، كلما شعرت بتحسن، حيث سيساعد جسمك على التعافي وأن يكون قوياً بما يكفي لمحاربة العدوى، لذا تأكد من الراحة من خلال الحصول على 8 إلى 10 ساعات كل ليلة مع أخذ قيلولة أثناء النهار إذا كنت ترغب في ذلك. سوف تشعر أنك أفضل بكثير.

اشرب المشروبات الساخنة للمساعدة في ألم الحلق

هذا سوف يهدئ الألم والالتهاب، تناول الكثير من الحساء وأضف القليل من الفلفل إلى الحساء، سيوفر هذا الراحة ويكون له تأثير مهدئ على حلقك.

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احصل على جهاز ترطيب في غرفتك

يمكن أن تساعد أجهزة ترطيب الهواء في تخفيف التهاب الحلق وهو أمر شائع أثناء التهاب اللوزتين بسبب جفاف الفم، يجعل الهواء في الغرفة رطبًا، حيث يمكن للهواء الجاف أن يهيج الحلق، لذا المرطبات بالرذاذ البارد هي الأفضل.

تناول الماء الساخن مع العسل

خذ كوبًا من الماء الساخن واخلطه في ملعقة صغيرة من العسل واشرب هذا المشروب للتخفيف من الألم، يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في قتل الالتهابات.

الغرغرة بالماء الساخن والملح

هذا هو أحد أفضل العلاجات المنزلية لتضخم اللوزتين، خذ كوبًا من الماء الساخن وأضف إليه ملعقة صغيرة من الملح وقم بالغرغرة، افعل ذلك ثلاث إلى أربع مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج، وسوف يقلل من الالتهاب ويساعد أيضًا في علاج الالتهابات.

ممارسة النظافة الجيدة

من خلال القيام بذلك، ستتمكن من تقليل مخاطر هذه الحالة بشكل كبير، لذا اغسل يديك كثيرًا وتجنب مشاركة الطعام أو الشراب أو الأواني أو الأشياء الشخصية مثل فرش الأسنان مع الآخرين.