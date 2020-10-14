شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح أوكسفورد لكورونا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل خبراء الصحة أن يكون لقاح واحد أو عدد قليل من اللقاحات لفيروس كورونا جاهزًا بحلول نهاية هذا العام أو أوائل عام 2021 ، حيث انتقل ما لا يقل عن 10 مرشحين إلى المرحلة 3 من التجارب البشرية.

في الهند ، هناك ثلاثة لقاحات تجريبية ضد COVID-19 في مراحل مختلفة من الاختبارات السريرية والمركز متفائل بأن نتائج المرحلة 3 من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا ، المسمى كوفيشيلد في الهند ، ستكون متاحة بحلول نهاية نوفمبر أو أوائل ديسمبر هذه السنة.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يجري معهد أمصال مصل الهند تجارب المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد المحتمل لفيروس كورونا كجزء من التجارب الدولية في الهند حيث من المخطط إنتاج وتقديم ما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا للهند والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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إلى جانب لقاح أكسفورد ، يجري اختبارمرشحين محليين وهما و ZyCovD ، في المرحلة الثانية من التجارب المتقدمة، قال الدكتور فينود ك. بول، رئيس مجموعة COVID-19 التي تعتني باللقاحات ، إنه من المتوقع أن تظهر نتائج تجارب المرحلة الثانية لهؤلاء المرشحين المطورين محليًا بحلول أوائل نوفمبر بجانب يمكن الحصول على نتائج تجارب المرحلة الثالثة لقاح أكسفورد .

كانت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية ، سوميا سواميناثان ، قالت إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزًا للتسجيل بحلول نهاية عام 2020 أو أوائل العام المقبل على أقرب تقدير.