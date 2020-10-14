شكرا لقرائتكم خبر عن "توقف تجربة شركة ليلي".. العلاج بالأجسام المضادة يزيد العدوى الفيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف التجارب الخاصة بعلاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا من شركة إيلى ليلى EIi Lilly مؤقتًا بسبب مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة بعد أقل من أسبوع من تقديم الشركة طلبًا طارئًا للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA لعقارها التجريبي، لم تكشف الشركة حتى الآن عن طبيعة مخاوف السلامة عندما توقفت التجارب مؤقتًا، كما أنها فشلت في تحديد عدد المشاركين في التجربة الذين تأثروا.

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التجارب على اثنين من علاجات الأجسام المضادة التجريبية لفيروس كورونا معلقة، فقد تم تعليق التجارب الخاصة بأدوية الأجسام المضادة لفيروس كورونا بسبب مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة، لشركة ليلى بعد أقل من أسبوع من تقديمها للحصول على موافقة الطوارئ للمرضى.

لم يكشف Eli Lilly عن مخاوف السلامة، أو عدد المشاركين في المستشفى الذين تأثروا، بعد أن أوصت لجنة سلامة مستقلة بوقف مؤقت.

قال متحدث باسم Eli Lilly: "السلامة لها أهمية قصوى للشركة، نحن ندرك أنه بدافع الحذر الشديد، أوصى مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل (DSMB) ACTIV-3 بوقف التسجيل، تتم رعاية التجربة، التي تقيم اختبار Lilly تحييد الأجسام المضادة كعلاج لـ COVID-19 في المرضى في المستشفى، من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة (NIH).

وقالت الصحيفة، تؤيد "ليلي" القرار الذي اتخذه مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل DSMB لضمان سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة بحذر.

وأضافت، تمول حكومة الولايات المتحدة تجارب الشركة على العلاج بالأجسام المضادة على غرار علاج ريجينيرون Regeneron المقدم للرئيس ترامب.

أظهرت التجارب المبكرة أنها قللت من الأعراض، وكمية الفيروس، والاستشفاء وزيارات الطوارئ لـ 112 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا Covid-19 الخفيف أو المعتدل.

وأوضحت الصحيفة، إنهم يعملون عن طريق حقن الأجسام المضادة لفيروس كورونا في مجرى الدم، والتي من المأمول أن تساعد في محاربة العدوى بشكل أسرع، من الشائع أن يتم إيقاف تجارب الأدوية مؤقتًا أثناء تطوير العلاج، بحيث يمكن تقييم الآثار الجانبية المشتبه بها.

كما أوقفت شركة جونسون آند جونسون مؤقتًا، تجربة اللقاح يوم الاثنين بسبب "مرض غير مبرر" لدى أحد المشاركين، وقد تم تعليق التجربة بالولايات المتحدة للتجربة الخاصة بجامعة أكسفورد ووقف لقاح أسترازينيكا منذ الشهر الماضي، على الرغم من استئناف الاختبار في جميع المواقع الأخرى

يمكن أن تشمل ردود الفعل الأكثر شدة مشاكل في القلب، أو الحساسية المفرطة، يمكن أن تكون هذه خطيرة، لكنها نادرة.

وأشارت الى أن أكثر مخاوف السلامة إلحاحًا مع هذه العلاجات هي ظاهرة تُعرف باسم التحسين المعتمد على الجسم المضاد (ABE)، حيث تزيد الأجسام المضادة عن غير قصد من العدوى الفيروسية، مما يجعلها أسوأ بدلاً من أن تتحسن.

وقالت الصحيفة، عولج الرئيس ترامب بعقار تجريبي للأجسام المضادة لفيروس كورونا مشابه لعقار إيلي ليلي لكن علاجه تم بواسطة ريجينيرون Regeneron

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كلما كان الجسم المضاد المعادل أفضل بالنسبة للفيروس، كلما قلت احتمالات قيام العامل الممرض بتحويل الأجسام المضادة ضد المريض.

حتى الآن، لم تذكر ليلي أي آثار جانبية تتطابق مع وصف باسم التحسين المعتمد على الجسم المضاد ABE.

طلبت شركة الأدوية العملاقة، ليلي، من الحكومة الأمريكية السماح بالاستخدام الطارئ للعلاج التجريبي بالأجسام المضادة لفيروس كورونا يوم الأربعاء، قبل أقل من أسبوع.

يعتمد تطبيقه على النتائج المبكرة من دراسة اقترحت أن الدواء يقلل الأعراض، وكمية الفيروس، والاستشفاء وزيارات الطوارئ للمرضى المصابين بفيروس COVID-19 الخفيف أو المعتدل.

توفر هذه الأدوية نسخًا مركزة من الأجسام المضادة المحددة لمساعدة جهاز المناعة على التخلص من فيروس كورونا.

بدأت Lilly بالفعل في صنع أحد هذين الجسمين المضادين في دوائها، وتراهن على أن الدراسات الجارية ستثبت أنه جدير بالاهتمام.

علاج ليلي عبارة عن جسم مضاد موجه ضد هياكل البروتين على شكل سبايك للفيروس وهو مصمم لمنعه من الانغلاق على الخلايا البشرية، وبالتالي تحييد الفيروس.

وقالت الشركة المصنعة للأدوية، إن العلاج بالأجسام المضادة تم تطويره بعد تحديده من عينة دم مأخوذة من أحد المرضى الأمريكيين الأوائل الذين تعافوا من مرض الرئة الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

بدأت شركة Regeneron الدراسات السريرية في يونيو لاختبار علاجها المختلط بالأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد وتهدف إلى توفير مئات الآلاف من الجرعات الوقائية بحلول نهاية أغسطس.

تم استخدام عقار "الكوكتيل " الذي يحتوي على الأجسام المضادة لعلاج الرئيس ترامب بعد أن أثبتت إصابته بفيروس كورونا COVID-19 الأسبوع الماضي، لكن الكوكتيل لا يزال قيد التجربة وفي التجارب السريرية.

كان Eli Lilly في البداية يختبر جسمًا مضادًا واحدًا فقط، لكن أحدث بياناته التجريبية تأتي من اختباراته للعلاج المركب لفيروس كورونا COVID-19 ، واثنين من الأجسام المضادة المصنعة في المختبر، LY-CoV555 و LY-CoV016.

قال الدكتور دانيال سكوفرونسكي، كبير المسؤولين العلميين في ليلي:" نعتقد أن البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن تقدم دليلاً كافياً على أن العلاج الأحادي والعلاج المركب قد يكون فعالاً في علاج فيروس كورونا COVID-19 في المرضى المعرضين لخطر كبير لتحقيق نتائج خطيرة.