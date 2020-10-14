شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لقاح أكسفورد: لا أمل فى عودة الحياة الطبيعية وطرح اللقاح فى يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس فريق تجربة لقاح كورونا في أكسفورد أنه ستكون هناك حاجة لأقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي حتى الصيف المقبل وحذر أندرو بولارد من ضرورة اتباع قواعد صارمة حتى لو أثبتت الاختبارات العالمية نجاحها، وقال إن الجرعات الأولى من اللقاح لن تكون متاحة على الأرجح حتى العام المقبل- وبعد ذلك فقط للمجموعات الرئيسية مثل الأطباء في الخطوط الأمامية لعلاج كورونا.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية قال البروفيسور بولارد إنه يأمل أن تكتمل التجارب النهائية بحلول نهاية هذا العام لكنه أضاف: "لن تعود الحياة إلى طبيعتها حتى الصيف على أقرب تقدير. قد نحتاج إلى أقنعة حتى يوليو المقبل".

وأوضح "إذا انتهى بنا المطاف بلقاح فعال في منع المرض، فهذه هي أفضل طريقة للسيطرة على الفيروس. لكن على المدى المتوسط ​​، سنظل بحاجة إلى علاجات أفضل. متى تعود الحياة إلى طبيعتها؟ حتى لو كان لدينا لقاح كافٍ للجميع، فمن غير المرجح من وجهة نظري أننا سنكون سريعًا جدًا في وضع يمكن فيه إسقاط قواعد التباعد الجسدي."

وأضاف "إلى أن نحصل على مستوى عالٍ من المناعة لدى السكان حتى نتمكن من إيقاف الفيروس بحيث يكون الأشخاص الأكثر ضعفًا محصنين ، ستكون هناك مخاطر. في البداية ، سنكون في وضع لا يتغير فيه ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي."

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فقط عندما يكون هناك انخفاض كبير في الحالات الخطيرة، ستشعر الحكومات بأنها قادرة على تخفيف هذه الإجراءات.

لقاح جامعة أكسفورد، الذي تم إنتاجه باستخدام الأدوية العملاقة Astrazeneca، هو واحد من تسعة لقاحات فقط وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة الأخيرة قبل التنفيذ، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح الرئيسي لتقديمه.

وأشار البروفيسور إلى أن طرح اللقاح سيشكل "تحديًا كبيرًا" في ملاحظاته أمام ندوة عبر الإنترنت مع خريجي جامعة أكسفورد ، أوضح البروفيسور بولارد أنه في حالة نجاح اللقاح ، سيحتاج إلى موافقة من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

قال: 'بمجرد حصولنا على نتائج التجربة، لا أستطيع أن أتخيل أنهم سيفعلون ذلك بين عشية وضحاها.سيتعين عليهم فحص البيانات بعناية شديدة - لن يتوقع الجمهور أقل من ذلك."

وقال إن التقييم النهائي من المحتمل أن يستغرق أسابيع، على الرغم من أنه وفريقه قد بدأوا "برنامجًا متجددًا" لمنح الوكالة التنظيمية الوصول إلى التجارب أثناء التقدم.