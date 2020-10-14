شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر الأمريكية تبدأ تجربة لقاح كورونا على الأطفال حتى سن 12 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة الأدوية الأمريكية فايزر لبدء اختبار لقاحها التجريبي لفيروس كورونا في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وقد أعرب الآباء بالفعل عن اهتمامهم بتسجيل أطفالهم، حسبما قال الباحث الذي يقود تجربة لقاح فايزر لشبكة CNN الأمريكية، مضيفاً أن أول تجربة لقاح لفيروس كورونا ستشمل الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور روبرت فرينك، مدير مركز أبحاث اللقاحات في المستشفى، إن فريقًا في مستشفى سينسيناتي للأطفال سيبدأ هذا الأسبوع بتلقيح المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا، وسينتقل لتسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

أكدت الشركة على موقعها على الإنترنت أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسجيل أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا في تجربتها.

وقال فرينك لشبكة CNN في مقابلة هاتفية: "نعتقد حقًا أن لقاحًا للمراهقين والأطفال سيكون حاسمًا للسيطرة على كوفيد".

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قال: "أعتقد أن أحد الأشياء التي يجب تذكرها هو أنه على الرغم من أن معدل وفيات الأطفال المصابين بـ Covid أقل منه لدى كبار السن، إلا أنه ليس صفراً" ، مشيرًا إلى أنه تم تشخيص أكثر من نصف مليون طفل بفيروس كورونا في الولايات المتحدة..إنها ليست عدوى غير موجودة عند الأطفال."

وأكد أن الأطفال يمكن أن يصابوا بمضاعفات خطيرة ويموتون أيضًا من فيروس كورونا يمكنهم أيضًا نشره إلى أشخاص آخرين أكثر ضعفًا ، بما في ذلك الآباء والأجداد والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم. ويمكن أن يصاب الأطفال بآثار جانبية نادرة ولكنها خطيرة من عدوى فيروس كورونا تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال أو MIS-C.

اعتقد فرينك أيضًا أن عدد الأطفال المصابين بفيروس كورونا أكثر مما تظهر البيانات الرسمية وقال "أعتقد أننا ربما لا نرصد عدد الأطفال المصابين لأنهم لا يمرضون بدرجة كافية حيث يقول أحد الوالدين إنه بحاجة للذهاب إلى الطبيب".

وأضاف: "في معظم الأوقات عند الأطفال، يكون لديك طفل صغير في المنزل ويعاني من سيلان الأنف، ويعاني من السعال - ولن تحضره إلى الطبيب وفي معظم الأحيان، ما يسببه فيروس كورونا هو الزكام."

بالإضافة إلى ذلك، طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من الشركات التي تعمل على صنع لقاح لفيروس كورونا اختباره في مجموعات متنوعة - بما في ذلك الأشخاص الذين غابوا عن تجارب الأدوية واللقاحات ، مثل كبارالسن، ذوي البشرة السمراء ، والأسبان، والأمريكيين الأصليين.