شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يستمر ضيق التنفس والتعب لمرضى كورونا بعد التعافي؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغرق التعافي من فيروس كورونا الكثير من الوقت اعتمادًا على شدة حالتك، ويترك لك أعراضًا باقية، حيث يقدر العلماء أن ما يقرب من 75٪ من المرضى الذين لا زالوا يعانون من أعراض كورونا طويلة الأجل يشكون من العلامات والأعراض المطولة لأسابيع أو شهور بعد الشفاء التام من الفيروس، وكان هناك عرضان من أكثر الأعراض المستمرة التي تم الإبلاغ عنها وهي ضيق التنفس والتعب.

وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا" يعتبر الانخفاض في مستويات تشبع الأكسجين علامة إنذار لمرضى

COVID

، مما يتطلب دعمًا حاسمًا تنخفض مستويات الأكسجين مع استمرارالحمل الفيروسي على بطانات الجهاز التنفسي في الجسم وإضعاف وظائفه.

مرضي كوفيد 19 المتعافين يشكون من ضيق التنفس

ومع ذلك بالنسبة للبعض، يمكن أن يستمر ضيق التنفس وانخفاض تشبع الأكسجين، حتى بعد أن يتضاءل الفيروس من الجسم. كان الأمر نفسه سائدًا أيضًا في دراسة أجرتها JAMA (مجلة الجمعية الطبية الأمريكية) ومجموعة من الأطباء من إيطاليا.

أصبحت المشاكل المرتبطة بمشاكل التنفس شائعة جدًا لدرجة أن المرضى يحتاجون إلى دعم الأكسجين المساعد لأسابيع طويلة لتحقيق التوازن بين التنفس ودعم الوظائف الحيوية.

ويعود المرضى المتعافون أيضًا إلى عيادات COVID ، ويشكون من أمراض تنفسية مماثلة، بغض النظر عن الأعراض الخفيفة أوالشديدة.

الإعياء والتعب شائعاً أيضًا بعد التعافي

التعب والإرهاق من الأعراض الشائعة بعد التعافي من كورونا، من المرجح أن يكون هذا نتيجة للتكاثر السريع وانتشار فيروس كورونا في الجسم ، مما يؤدي إلى إبطاء الوظائف، ويمكن أن يصيب التعب الشديد والمتكرر المرضى الذين لديهم أعراض خفيفة لـ COVID.

يشعر مرضى كوفيد بالإرهاق لفترة طويلة

يتسم الإرهاق بعد COVID أيضًا بالخمول وآلام العضلات والألم والبلادة والضعف الشديد والإرهاق.

في حين أن هناك أعراضًا أخرى لما بعد COVID، فهذه هي الأعراض الوحيدة في النهاية ، والتي تستغرق معظم الوقت للتعافي وتجعل الشخص يعاني من التأخير في استئناف الحياة الطبيعية.

في حين شوهدت الأعراض في الغالب في المرضى الذين يعانون من شكل من أشكال الاعتلال المشترك، فقد شوهدت أيضًا حالات التعب الشديد ، وانخفاض مستويات تشبع الأكسجين وضيق التنفس لدى الأشخاص الذين يعانون من COVID الخفيف ، بغض النظر عما إذا كانوا صغارًا أو كبارًا .

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أسباب استمرار أعراض ضيق التنفس والتعب بعد التعافي

على الرغم من عدم وجود سبب واحد لظهور العَرَضَين، إلا أننا نعلم أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يشن هجومًا متعدد الجوانب على الجهاز التنفسي (الصدر والرئتين) بالإضافة إلى ضعف الجهاز المناعي.

يمكن أن يؤدي هجوم COVID أيضًا إلى تدمير الخلايا السليمة جنبًا إلى جنب مع بطانات الرئة، مما يجعلك عرضة للعدوى ومشاكل التنفس وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب ندبات.

وجد الباحثون الآن أيضًا أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الجهاز التنفسي بشكل كبير، ويسبب مشاكل مثل تليف الرئة على المدى الطويل، حتى في أكثر المرضى صحة. يمكن أن تسبب العدوى، مثل الالتهاب الرئوي ، هذه الأعراض أيضًا على المدى الطويل.

يمكن لأعراض تليف الرئة، في أقرب مستوى ، أن تسبب أيضًا مشاكل في التنفس المنتظم وتؤثر على مستويات الأكسجين في الدم في الجسم ومن ثم ، يُطلب من بعض المرضى الاستمرار في استخدام آلات دعم الأكسجين لفترة ما بعد التعافي لاستعادة قوتهم المنتظمة.

لماذا قد يستغرق بعض الناس وقتاً طويلاً للتعافي من هذه الأعراض؟

أشارت الدراسات أيضًا إلى أن ضيق التنفس والإرهاق يمكن أن يكون أيضًا السبب في أن بعض الأشخاص قد يستغرقون وقتًا طويلاً جدًا للتعافي تمامًا من COVID-19، بغض النظر عن مدى دقة الأعراض أو شدتها.

بالنسبة للبعض ، فإن الحمل الفيروسي الطويل ، بغض النظر عن مدى شعورهم بالتحسن، قد يشكل مشاكل للجسم.

يمكن أن يؤدي تكاثر الفيروس ، في الأيام الأولى من المرض ، أيضًا إلى الشيخوخة المبكرة للخلايا وإبطاء وقت الشفاء. يمكن أن يستمر الالتهاب المنتشر الناجم عن الفيروس في تفريغ المشاكل للشخص ، بعد أشهر ويتطلب مراقبة مستمرة.

هناك أيضًا مخاوف متزايدة من أن التغيير في الموسم ومستويات جودة الهواء يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة ، مما يجعل الناس يلهثون بحثًا عن الهواء.