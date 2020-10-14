فريق طبي في السعودية يعيد يد مصاب بعد قطعها بالكامل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

حقق فريق طبي سعودي في مستشفى الملك عبد الله في بيشة إنجازاً متميزاً تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.



وقالت "صحة بيشة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، إنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم، نظراً إلى وجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى.

Advertisements

وأضافت أنه تم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

ولفتت إلى أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.