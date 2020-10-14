الارشيف / صحة ورشاقة

فريق طبي في السعودية يعيد يد مصاب بعد قطعها بالكامل

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي في يعيد يد مصاب بعد قطعها بالكامل والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

حقق فريق طبي سعودي في مستشفى الملك عبد الله في بيشة إنجازاً متميزاً تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.

 

وقالت "صحة بيشة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، إنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم، نظراً إلى وجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى.

Advertisements

 

وأضافت أنه تم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

 

ولفتت إلى أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي في السعودية يعيد يد مصاب بعد قطعها بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا