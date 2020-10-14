- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي في السعودية يعيد يد مصاب بعد قطعها بالكامل والان مع التفاصيل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020
حقق فريق طبي سعودي في مستشفى الملك عبد الله في بيشة إنجازاً متميزاً تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.
وقالت "صحة بيشة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، إنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ، جرى إسعافه بالدم، نظراً إلى وجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، بمشاركة جرّاحي قسم العظام، حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وأجريت له عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.
ولفتت إلى أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد، ويتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي في السعودية يعيد يد مصاب بعد قطعها بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.