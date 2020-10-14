أبرزها تقوية المناعه ..6 فوائد صحية لتناول الزبيب

فوائد صحية لتناول الزبيب المنقوع فإن نقعه في الماء طوال الليل ثم تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة هو أكثر صحة قليلاً.

الزبيب غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف.

إليك قائمة بالفوائد الصحية لتناول الزبيب المنقوع.

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1. يساعد في الهضم

يساعد الزبيب الغني بالألياف في تحسين الهضم. يعمل الزبيب المنقوع كملينات طبيعية، ويمنع الإمساك وينظم حركة الأمعاء. يحتاج المرء إلى نقع نحو 1 - 12 قطعة من الزبيب في كوب من الماء، ثم شرب الماء مع الزبيب على معدة فارغة في الصباح الباكر.

2. يقوي المناعة

يحتوي الزبيب على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C،B التي تساعد في بناء مستوى المناعة. تناول الزبيب المنقوع يومياً خلال فصل الشتاء يساعد في محاربة البكتيريا والعدوى.

3. يحسن صحة العظام

غني بالكالسيوم والزبيب مفيد لصحة عظامك أيضاً. يحتوي الزبيب المنقوع أيضاً على مغذيات دقيقة يمكن أن تفيد صحة عظامك، وتساعد على منع ظهور هشاشة العظام والأمعاء.

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4. يعزز فقدان الوزن

يساعد الزبيب المنقوع، المليء بالسكريات الطبيعية، في تعزيز فقدان الوزن وتسريع عملية الهضم وكبح آلام الجوع، يمكن للزبيب المنقوع أن يمنعك من تناول وجبات خفيفة غير صحية، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحية.

5. يمنع فقر الدم

الزبيب غني بالحديد، ويمكن أن يساعد في زيادة تدفق الدم في الجسم، وبالتالي يساعد في منع ظهور فقر الدم.

نقع الزبيب كل يوم يساعد في بناء مستوى الدم في الجسم.

6. يحافظ على صحة الكبد

الزبيب من أفضل الفواكه الجافة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم. يساعد تناول الزبيب المنقوع، وخاصة الزبيب الأسود، على تسريع وظائف الكبد لإزالة السموم من الجسم.



