تخلصي من السيلوليت بسرعة بفضل هذا المشروب!

تعاني معظم النساء من مشكلة السيلوليت خصوصاً بعد فقدان وزنهن او بعد الحمل والولادة. يعتبر مظهر السيلوليت مزعج جداً في الجسم، وتحديداً في البطن والفخدين والأرداف.

اليوم يمكنك التخلص من هذه المشكلة بسرعة ، كونك اختبرت العديد من الكريمات والتقنيات من دون نتيجة، نقدم لك طريقة تحضير عصير طبيعي ذات نتائج مذهلة في القضاء على السيلوليت نهائياً.

المكونات



لتحضير هذا العصير، أنت تحتاجين الى: حبتين من الليمون الحامض، حبتين من الكيوي، حبتين من الإجاص، حفنة من أوراق النعناع، وليتر ونصف الليتر من الماء.

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طريقة التحضير



قومي بتقطيع كل من الليمون الحامض، الإجاص والكيوي الى شرائح دائرية، من ثم ضعي الماء في إناء على النار وأضيفي إليه الشرائح. وحين يبدأ المزيج بالغليان، انتظري خمس دقائق وارفعيه عن النار. بعدها، صفي المزيج واحتفظي بالماء جانباً. أما البقايا فضعيها في الخلاط الكهربائي واطحنيها جيداً، ثم أضيفي إليها كوبين من الماء المغلية التي احتفظت بها.

كيفية استهلاكه



تناولي كوبين من هذا العصير يومياً، وذلك قبل 45 دقيقة من تناول الوجبة الغذائية. لكن، يجب استهلاكه خلال النهار كونه غنياً بالفيتامينات ويزودك بالطاقة والنشاط، لذلك قد يسبب لك القلق في حال تناولته في المساء.