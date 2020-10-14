الشوفان فاتح شهية الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:43 صباحاً - حبوب الشوفان هي حبوبٌ كاملةٌ خاليةٌ من الجلوتين، وهذه ميزة خاصة بها كماوتعد مصدراً جيّداً للفيتامينات، والمعادن، والألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، ولذلك ثفضل أن يقدم للرضيع بعد عمر ستة أشهر، وقد التقت " الخليج 365" بطبيب الأطفال الدكتور محمد أبو داوود حيث لفت لتوقيت تقديم الشوفان للرضيع كالآتي. متى يقدم الشوفان للرضيع؟ يعتبر الشوفان من فواتح الشهية للأطفال أشارت دراسات غذائية حديثة إلى أن فترة الصباح هي الموعد الأمثل لتقديم الشوفان للرضيع.

كما أن عمر ستة أشهر هو العمر المناسب ليصبح الشوفان وجبة يومية للرضيع.

والشوفان يقدم للرضيع في الصباح للرضيع الذي يعاني من ضعف الشهية، حيث أنه يزيد من شعور الطفل بالجوع فيقبل على الطعام، ويظل يطلبه طيلة اليوم.

كما أنه من الغذاء الصلب الذي يقدم بأمان للطفل ما لم يكن يعاني من مشاكل في المعدة والأمعاء. فوائد الشوفان للرضيع يعتبر وجبة مشبعة مع حليب الأم يلعب الشوفان دوراً في تغذية دماغ الطفل، ورفع مستوى الذكاء لديه.

يحتوي على فيتامين ب المركب الذي يعزز مناعة الجسم، ويقوي أعصاب الطفل وكذلك يعزز نموه وتطوره الحركي والعقلي.

يحتوي على الكالسيوم والفوسفور اللازمين لصحة الأسنان والعظام.

يحتوي على الألياف التي تعتبر مليناً طبيعياُ خاصة أن الأطفال يعانون من الامساك بكثرة في بداية حياتهم.

يعتبر وجبة مشبعة للطفل عند إدخال الطعام الصلب لنمط غذاء الطفل مع حليب الأم. التمر والشوفان للطفل الهزيل يقدم التمر والشوفان بعد عمر ستة أشهر هناك بعض الأطفال ممن يعانون من الهزال بسبب الإسهال المتكرر، والإصابة بالنزلات المعوية ولذلك يقدم لهم التمر مع الشوفان كوجبة غنية ومشعبة ومغذية.

يسلق التمر مع الشوفان على نار هادئة بعد نزع النوى من التمر.

ثم يهرس جيداً ويقدم للطفل بين رضعات أمه. صنف حلو من الشوفان يطبخ الشوفان مع التفاح ويزين بقطع الفاكهة ويقدم يمكن أن تقوم الأم بتقديم الشوفان كصنف حلو أو حادق للطفل، علماً أن السكر لا يقدم للطفل قبل سن السنة، ولذلك يقدم له مع فاكهة حلوة مثل التفاح.

تقشر التفاحة وتقطع وتسلق في الماء، وعندما تقارب النضج يضاف لها القليل من الشوفان.

يترك المزيج السابق على النار لمدة خمس دقائق ثم يبرد.

يهرس أو يوضع في الخلاط ويقدم للطفل مع حليب الأم مرة واحدة في اليوم. والآن عزيزتي الأم هل ترغبين بوصفات أخرى من الشوفان لطفلك؟

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