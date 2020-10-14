حقائق لا تسمعها الحامل من أي شخص

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:43 صباحاً - ما أكثر الخرافات وما أقل الحقائق، ولذلك فخلال فترة الحمل فأنت سوف تواجهين خرافات ومعتقدات خاطئة ممن حولك، كما أن الحقائق لن تسمعيها إلا نادراً حول الحمل، وخاصة في المرحلة الأخيرة منه، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم لك هذه الحقائق التي لن تسمعيها من أي شخص من خلال اللقاء مع إختصاصية النساء والولادة الدكتورة ريمان عباس كالآتي.

تأخر موعد الولادة

طبيبك هو الذي يحدد موعد ولادتك النهائي

في حال أصبحت في الأسبوع الثاني والأربعين من الحمل فالجميع حولك سوف يخبرونك أن موعد ولادتك قد تأخر، والحقيقة أن طبيبك نفسه هو الوحيد الذي سوف يخبرك بالحقيقة، ربما كانت حساباتك خاطئة من الأساس، وربما لا زال هناك كمية من السائل الأمينوسي حول الجنين مناسبة، كما أن نبضه وضربات بخير وعلى مايرام، ولم تصب المشيمة بالشيخوخة بعد فهو يتغذى بصورة سليمة، ولذلك فليس عليك الإستماع للآخرين والخضوع للولادة القيصرية.

عليك الإكثار من النوم

سوف تحرمين من النوم بعد الولادة

قد لا يخبرك البعض أنك سوف تشتاقين للنوم بعد الولادة، وربما يمر يوم أو أكثر وأنت في حالة وجع وطلق خصوصاً لو كنت تنتظرين طفلك الأول، ولذلك فعليك أستغلال فترة الحمل لكي تحصلي على أكبر قسط من النوم، وفي نفس الوقت ففي أوقات اليقظة عليك ممارسة الرياضة وخاصة المشي، لا تستمعي لمن يخبرك بأن كثرة النوم تؤثر على الجنين، بل أنت بحاجة للنوم لكي تكوني قوية لاستقبال الضيف الجديد.

توقيت تمارين التنفس

للأسف فأنت تقضين فترات من حملك في التردب على تمارين التنفس، وربما تقرأين الكتب عنها، وتسمعين لنصائح الصديقات حول تجاربهن، ولكن تمارين التنفس ليست قواعد ثابتة، فأنت سوف تكونين أثناء الولادة تحت إشراف الطبيب وهو الذي سوف يوجهك في لحظتها للمطلوب منك، هل تأخذين نفساً عميقاً، أم هل عليك الدفع للأسفل مع اخراج الهواء، فحسب وضعك في تلك اللحظة سوف تقومين بتمارين تنفس خاصة، فلا تهتمي للأمر الذي سوف يخيفك من لحظة الولادة ذاتها.

لمس بطن الحامل

يشعر الجنين بلمسة الأب لبطن الأم

عليك الاستعداد لهذه المغامرة، فالجميع يرغب في لمس بطنك، هناك من سيضع أذنه ليستمع، وهناك من سيقرب فمه من بطنك ويتحدث للجنين، وأنت عليك السكوت وإظهار السعادة، ربما لا تكونين مثل القطة التي تزجر الآخرين والغرباء حين يقتربون من صغارها، ولكنك عليك الإستعداد لهذا الفضول، كما أن زوجك سوف يفعل ذلك مراراً، ولن يشعر الجنين بالسعادة إلا حين يقترب الأب من بطنك فهو يتعرف صوته، ويستمع لكلامه، ولكن عليه تحمل فضول الآخرين.

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