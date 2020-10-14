شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب «الشتاء».. مشروب يساعد على توسيع الشعب الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع اقتراب فصل الشتاء، يقبل الكثيرون على تناول مشروب الزنجبيل الساخن لما يتميز به من فوائد غذائية وصحية.

ووفقاً لموقع“بولد سكاي” فإن مشروب “الزنجبيل” يتمتع بفوائد صحية في علاج العديد من الأمراض، ومن بينها:-

-يساهم في تحسين عمل الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم.

-يساعد في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني بالألياف الغذائية والمواد الكيميائية النباتية التي تسهل عملية هضم الطعام.

-يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

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-يساعد الزنجبيل في الوقاية من سرطان المعدة والدم والجلد والبنكرياس والقولون والثدي والكبد، وذلك لاحتوائه على مادة “الفلافونويد” التي تلعب دورا رئيسيا في منع ظهور السرطان كونها تنظم نشاط الإنزيم وتدمر السمية الجينية.

-يساعد في تقليل البلغم وتوسيع الشعب الهوائية.

-يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم.

-يساعد في علاج التهاب المفاصل، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي.

-يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل “الإكزيما” وحكة الجلد، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، لكونه غنيا بفيتامين سي.