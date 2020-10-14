شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن عملية القلب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جراحة القلب المفتوح هي نوع من الجراحة يتم فيه فتح الصدر، ويتم إجراء الجراحة على عضلات القلب أو الصمامات أو الشرايين، تسمى جراحة القلب المفتوح أحيانًا جراحة القلب التقليدية اليوم ، يمكن إجراء العديد من عمليات القلب الجديدة من خلال شقوق صغيرة فقط وليس بفتحات واسعة، وضمن سلسلة س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن جراحة القلب المفتوح وفقا لما ذكره موقع healthline

س:متى تكون جراحة القلب المفتوح ضرورية؟

يمكن إجراء جراحة القلب المفتوح لإجراء عملية تحويل مسار الشريان التاجي، قد يكون مجازة الشريان التاجي ضروريًا للأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية .

يحدث مرض القلب التاجي عندما تصبح الأوعية الدموية التي تزود عضلة القلب بالدم والأكسجين ضيقة وصلبة غالبًا ما يسمى هذا "تصلب الشرايين".

يحدث التصلب عندما تشكل المادة الدهنية لوحة على جدران الشرايين التاجية. تضيق هذه اللويحة الشرايين ، مما يجعل من الصعب مرور الدم. عندما لا يتدفق الدم بشكل صحيح إلى القلب ، قد تحدث نوبة قلبية.

تُجرى جراحة القلب المفتوح أيضًا من أجل:

1:إصلاح أو استبدال صمامات القلب التي تسمح للدم بالمرور عبر القلب.

2:إصلاح المناطق التالفة أو غير الطبيعية من القلب.

3:زرع الأجهزة الطبية التي تساعد القلب على الخفقان بشكل صحيح.

4:استبدال القلب التالف بقلب متبرع ( زرع قلب ).

س: كيف يتم اجراء جراحة القلب المفتوح؟

بحسب المعاهد الوطنية للصحة ، تستغرق عملية تحويل مسار الشريان التاجي من ثلاث إلى ست ساعات، و يتم إجراؤه عمومًا باتباع الخطوات الأساسية التالية:

1:يعطى المريض تخدير عام هذا يضمن أنهم سيكونون نائمين وخاليين من الألم خلال الجراحة بأكملها.

2:يقوم الجراح بعمل قطع من 8 إلى 10 بوصات في الصدر.

3:يقوم الجراح بقطع كل أو جزء من عظام الصدر لكشف القلب.

4:بمجرد أن يصبح القلب مرئيًا ، قد يتم توصيل المريض بجهاز تحويل مجرى القلب والرئة. يقوم الجهاز بنقل الدم بعيدًا عن القلب حتى يتمكن الجراح من العمل، لا تستخدم بعض الإجراءات الأحدث هذا الجهاز.

5:يستخدم الجراح وريدًا أو شريانًا سليمًا لعمل مسار جديد حول الشريان المسدود.

6:يغلق الجراح عظمة الصدر بالأسلاك ، تاركًا السلك داخل الجسم.

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أحيانًا يتم عمل الطلاء القصي للأشخاص المعرضين لخطر كبير ، مثل أولئك الذين خضعوا لعمليات جراحية متعددة أو الأشخاص في سن متقدمة، يحدث الطلاء القصي عندما يتم وصل عظم القص بألواح صغيرة من التيتانيوم بعد الجراحة.

س:ما هي مخاطر جراحة القلب المفتوح؟

تتضمن مخاطر جراحة القلب المفتوح ما يلي:

1:عدوى جرح الصدر (أكثر شيوعًا عند مرضى السمنة أو السكري ، أو أولئك الذين سبق لهم إجراء تحويل مسار الشريان التاجي).

2:نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

3:اضطراب نبضات القلب.

4:الرئة أو الفشل الكلوي.

5:ألم في الصدر وحمى منخفضة.

6:فقدان الذاكرة أو "التشوش".

7جلطة دموية.

8:فقدان الدم.

9:صعوبة في التنفس.

10:التهاب رئوي.

وفقًا لمركز القلب والأوعية الدموية بجامعة شيكاغو للطب ، فإن جهاز تحويل مجرى القلب والرئة مرتبط بمخاطر متزايدة ،تشمل هذه المخاطر السكتة الدماغية والمشاكل العصبية.

س:كيف تستعد لعملية القلب المفتوح

أخبر طبيبك عن أي عقاقير تتناولها ، حتى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والأعشاب. أخبرهم عن أي أمراض لديك ، بما في ذلك تفشي الهربس أو البرد أو الأنفلونزا أو الحمى.

في الأسبوعين السابقين للجراحة ، قد يطلب منك طبيبك الإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول الأدوية المسيلة للدم ، مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أو النابروكسين.

في اليوم السابق للجراحة ، قد يُطلب منك أن تغسل نفسك بصابون خاص يستخدم هذا الصابون لقتل البكتيريا الموجودة على بشرتك ويقلل من فرصة الإصابة بعد الجراحة قد يُطلب منك أيضًا عدم تناول أو شرب أي شيء بعد منتصف الليل.