وفاة الممثل المصري محمود ياسين المزيد

غيّب الموت، الأربعاء، الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما.



وقال نجله الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا اليه راجعون.. أسألكم الدعاء".





وأضاف أنه "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة، الخميس، ١٥ أكتوبر الجاري عقب صلاة الظهر، وسنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. ‏جزاكم الله خيرا ولا أراكم مكروها في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعا.

ولد محمود ياسين في 2 يونيو 1941 بمحافظة بورسعيد، ودرس بكلية الحقوق، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.

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وللراحل تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.





محمود ياسين تزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجب منها الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.





ومن أبرز أعمال الفنان الراحل "الخيط الرفيع" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"وطني عكا"، و"شيء من الخوف"، و"العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي" عام 2012.