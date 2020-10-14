شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الجزر على صحتك.. يعزز صحة المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزر من أبرز أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما يحتوى على البيتا كاروتين وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الرؤية والعين، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الجزر هى:

1:تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

قد تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالكاروتينات في الحماية من عدة أنواع من السرطان ، وهذا يشمل سرطان البروستاتا والقولون والمعدة، فالنساء اللواتي لديهن مستويات عالية من الكاروتينات قد يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي، اقترح بحث مؤرخ أن الكاروتينات يمكن أن تحمي من سرطان الرئة ، لكن الدراسات الأحدث لم تحدد أي ارتباط.

2:يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو عامل خطر معروف للإصابة بأمراض القلب ،تم ربط تناول الجزر بانخفاض مستويات الكوليسترول.

3:فقدان الوزن

كغذاء منخفض السعرات الحرارية ، يمكن للجزر أن يزيد الشبع ويقلل من السعرات الحرارية في الوجبات اللاحقة لهذا السبب قد تكون إضافة مفيدة لنظام غذائي فعال لفقدان الوزن.

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4:صحة العين

الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين أ هم أكثر عرضة للإصابة بالعمى الليلي ، وهي حالة قد تتضاءل عن طريق تناول الجزر أو الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين أ أو الكاروتينات .

5: المناعة

يحتوى الجزر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المناعة وتحمى الجسم من الامراض والفيروسات والعدوى.

6:صحة الاطفال

يعتبر الاطفال من الخضروات الهامة التى ينصح باعطائها للأطفال دائما لتعزز مناعتهم وتحميهم من الامراض والفيروسات وتساعد على النمو الصحى.

7:العظام

يساعد تناول الجزر على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من الالتهابات وهشاشة العظام ، لذلك ينصح كبار السن بتناوله دائما.