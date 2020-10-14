شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب الأمعاء عديدة و أبرزها فقدان الوزن والحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض التهاب الأمعاء من الأمراض الشائعة التي تشير إلى العديد من الحالات طويلة الأمد التي تنطوي على التهاب في الجهاز الهضمي أو الأمعاء، والنوعان الرئيسيان من مرض التهاب الأمعاء هما التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض التهاب الأمعاء وأسباب الإصابة به، وفقا لموقع "medical news today".



اعراض التهاب الأمعاء

اعراض التهاب الأمعاء

اعراض التهاب الأمعاء قد تختلف حسب النوع والموقع والشدة، وقد يمر الناس بفترات تزداد فيها الأعراض سوءًا وفترات مع أعراض قليلة أو معدومة قد تختلف النوبات من حيث الكمية والشدة والمدة.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الأمريكي ، فإن الأعراض التالية شائعة في كلا النوعين الرئيسيين من مرض التهاب الأمعاء:

-دم في البراز

-الإسهال المستمر

-إعياء

-فقدان الوزن

يشير مكتب صحة المرأة (OWH) إلى أن مرض التهاب الأمعاء قد يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض خارج الجهاز الهضمي ، بما في ذلك:

-حمى

-الم المفاصل

-الأمراض الجلدية

يقترح OWH أيضًا أن مرض التهاب الأمعاء يمكن أن يجعل آثار الدورة الشهرية أكثر حدة، وأن أعراض مرض التهاب الأمعاء قد تزداد سوءًا أثناء الحيض.

يزيد مرض التهاب الأمعاء أيضًا من خطر إصابة المرأة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وقد ربط الأطباء عددًا من المضاعفات بمرض التهاب الأمعاء البعض منهم يمكن أن يهدد الحياة.



اعراض التهاب الأمعاء

تتضمن بعض المضاعفات المحتملة لمرض كرون ما يلي:

-انسداد الامعاء

-سرطان القولون

-النواسير ، وهي عبارة عن أنفاق غير طبيعية في القناة الهضمية

-تمزقات صغيرة في فتحة الشرج أو شقوق الشرج

-تقرحات في الفم أو الأمعاء أو الشرج أو العجان ، وهي المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج

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-سوء التغذية

يقترحون أيضًا أن التهاب القولون التقرحي يمكن أن يسبب المضاعفات التالية:

-نزيف المستقيم الذي قد يؤدي إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد

-جفاف

-سوء امتصاص العناصر الغذائية

-انخفاض كثافة العظام ، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام

ربطت دراسة في عام 2018 أيضًا مرض التهاب الأمعاء بتطور حصوات الكلى.

أسباب التهاب الامعاء

يمكن أن تساهم عدة عوامل في تطوير مرض التهاب الأمعاء على سبيل المثال ، قد يحدث بسبب استجابة الجهاز المناعي غير المنتظمة للبكتيريا أو الفيروسات أو جزيئات الطعام يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تفاعل التهابي في الأمعاء.

ربطت الأبحاث أيضًا بين بكتيريا الإشريكية القولونية ومرض كرون.

على الرغم من عدم وجود سبب واحد مؤكد حاليًا لمرض التهاب الأمعاء، إلا أن هناك العديد من العوامل المحتملة التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بكل من الحالات المرضية.

عوامل الخطر لالتهاب القولون التقرحي

-العمر: يتم تشخيص معظم الناس في سن 15-30 سنة أو بعد 60 سنة.

- الوراثة: الأشخاص الذين لديهم قريب مصاب بالتهاب القولون التقرحي هم أكثر عرضة للإصابة به.

عوامل الخطر لمرض كرون

-لا يفهم الأطباء أسباب داء كرون تمامًا ومع ذلك ، فقد حددوا عدة عوامل قد تزيد من خطر إصابة الشخص بها ، بما في ذلك:

-الوراثة: الأشخاص الذين لديهم والد أو شقيق مصاب بمرض كرون هم أكثر عرضة للإصابة به بأنفسهم.

-الأدوية: قد يؤدي استخدام بعض الأدوية - بما في ذلك الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ، وتحديد النسل ، والمضادات الحيوية - إلى زيادة خطر الإصابة بداء كرون.

-التدخين: يمكن أن تزيد هذه العادة من خطر الإصابة بداء كرون بمقدار الضعف.

-النظام الغذائي: النظام الغذائي الذي يحتوي على مستويات عالية من الدهون يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض كرون.