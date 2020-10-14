شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تدربى طفلك على تناول حبة الدواء بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتلاع حبة الدواء من الأمور الصعبة على الأطفال نظرا لحجمها أو عدم قدرته على الابتلاع مثل الكبار، وهنا يتعرض الطفل للغثيان والقىء والرفض فى بعض الأحيان، لذلك ينصح الأمهات بتدريب أطفالهن على ابتلاع حبوب الأدوية بطرق مبسطة وحسب ما ذكره موقع parenting فهى:

يمكنك إخبار طفلك بما يجب فعله ولكن في النهاية سيتعين عليه القيام بذلك بمفرده. اسمح لطفلك بممارسة سيطرته على العملية لأن الضغط الشديد قد يثبت في كثير من الأحيان أنه عديم الجدوى، فيما يلي بعض النصائح حول تعليم طفلك الطريقة الصحيحة لتناول الدواء أو حبوب منع الحمل:

1:ساعد طفلك على ترطيب فمه عن طريق تناول بضع رشفات من الماء أو أي سائل آخر قبل إعطائه.

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2:يمكنك وضع الحبة في الجزء الأمامي من اللسان وإمالة رأس طفلك للخلف قبل ابتلاع الحبة،بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع الحبة في نهاية اللسان واطلب من طفلك أن يضع ذقنه في صدره قبل أن يبتلع الدواء.

3:قد يكون إعطاء بعض السائل في الفم والغرغرة به لبضع ثوان قبل البلع مفيدًا في ابتلاع الحبة.

4:الحيلة الأخرى التي تصنع العجائب هي وضع الحبوب على لسان طفلك قبل أن يوشك على ابتلاع لقمة كبيرة من الطعام ، مثل الخبز والبسكويت.

واحدة من أفضل الطرق لجعل طفلك يبتلع الطعام هي طريقة "البلع الكبير" ، والتي تتضمن وضع الحبوب على لسان الطفل بينما يأخذ رشفة كبيرة من السائل، اطلب منه أن يدور حول السائل في فمه لبضع ثوان قبل أن يبتلع كل شيء معًا في النهاية.

5:يبذل الأطفال أحيانًا جهودًا ولكنهم لا ينجحون في تناول الحبوب، وتحتاج إلى أن تطلب من طفلك إبقاء لسانه مسترخياً أثناء محاولته ابتلاع الحبة.