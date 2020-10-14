شكرا لقرائتكم خبر عن iPhone 12 .. مقارنة كاملة بين أبرز أوجه الاختلاف والتشابه بين هواتف Apple الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - المواصفات/الموديل
iPhone 12 Mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
الالوان
ابيض واسود واخضر واحمر والازرق الجديد
فضي ورمادي غامق وذهبي والازرق الجديد
مادة التصنيع
السطح خلفي من الزجاج وهيكل من الألومنيوم
السطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع
وهيكل من الستانلس ستيل
السعة التخزينية
64، 128 , 256 GB
128، 256 , 512 GB
الوزن
133 جرام
162 جرام
187 جرام
226 جرام
حجم الشاشة
5.4
6.1
6.1
6.7
تقنية الشاشة
Super Retina XDR- OLED
وضوح وكثافة الشاشة
وضوح 2340 × 1080 بكثافة 476 بكسل لكل إنش
وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش
وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش
وضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش
الكاميرا الخلفية
كاميرا مزدوجة 12MP: كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة
كاميرات Pro بوضوح 12MP: كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات
عدسة الكاميرا الخلفية
الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4
الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4
الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ƒ/1.6
الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ƒ/1.6
لا يوجد
لا يوجد
الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0
الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.2
الكاميرا الامامية
كاميرا 12MP
العدسة
فتحة عدسة ƒ/2.2
شريحة المعالج
A14 Bionic
الشبكات
5G، WiFi 6, NFC , Blutooth 5
البطارية
تشغيل فيديو: لغاية 15 ساعة وصوت: لغاية 50 ساعة
تشغيل فيديو: لغاية 17 ساعة وصوت: لغاية 65 ساعة
تشغيل فيديو: لغاية 17 ساعة وصوت: لغاية 65 ساعة
تشغيل فيديو: لغاية 20 ساعة وصوت: لغاية 80 ساعة
محتويات العلبة
كابل توصيل USB-C إلى Lightning وارشادات ورقية
السعر
يبدأ من 699 دولار
يبدأ من 799 دولار
يبدأ من 999 دولار
يبدأ من 1099 دولار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.