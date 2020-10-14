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iPhone 12 .. مقارنة كاملة بين أبرز أوجه الاختلاف والتشابه بين هواتف Apple الجديدة

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن iPhone 12 .. مقارنة كاملة بين أبرز أوجه الاختلاف والتشابه بين هواتف Apple الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - المواصفات/الموديل

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

الالوان

ابيض واسود واخضر واحمر والازرق الجديد

فضي ورمادي غامق وذهبي والازرق الجديد

مادة التصنيع

السطح خلفي من الزجاج وهيكل من الألومنيوم

‏السطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع
وهيكل من الستانلس ستيل

السعة التخزينية

64، 128 , 256 GB

128، 256 , 512 GB

الوزن

133 جرام

162 جرام

187 جرام

226 جرام

حجم الشاشة

5.4

6.1

6.1

6.7

تقنية الشاشة

Super Retina XDR- OLED

وضوح وكثافة الشاشة

وضوح 2340 × 1080 بكثافة 476 بكسل لكل إنش

وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش

وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش

وضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش

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الكاميرا الخلفية

كاميرا مزدوجة 12MP: كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة

كاميرات Pro بوضوح 12MP: كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات

عدسة الكاميرا الخلفية

الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4

الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4

الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.6

الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.6

لا يوجد

لا يوجد

الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0

الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.2

الكاميرا الامامية

كاميرا 12MP

العدسة

فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏

شريحة المعالج

A14 Bionic

الشبكات

5G، WiFi 6, NFC , Blutooth 5

البطارية

تشغيل فيديو: لغاية 15 ساعة وصوت: لغاية 50 ساعة

تشغيل فيديو: لغاية 17 ساعة وصوت: لغاية 65 ساعة

تشغيل فيديو: لغاية 17 ساعة وصوت: لغاية 65 ساعة

تشغيل فيديو: لغاية 20 ساعة وصوت: لغاية 80 ساعة

محتويات العلبة

كابل توصيل USB-C إلى Lightning‏ وارشادات ورقية

السعر

يبدأ من 699 دولار

يبدأ من 799 دولار

يبدأ من 999 دولار

يبدأ من 1099 دولار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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