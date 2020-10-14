شكرا لقرائتكم خبر عن iPhone 12 .. مقارنة كاملة بين أبرز أوجه الاختلاف والتشابه بين هواتف Apple الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - المواصفات/الموديل iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max الالوان ابيض واسود واخضر واحمر والازرق الجديد فضي ورمادي غامق وذهبي والازرق الجديد مادة التصنيع السطح خلفي من الزجاج وهيكل من الألومنيوم ‏السطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع

وهيكل من الستانلس ستيل السعة التخزينية 64، 128 , 256 GB 128، 256 , 512 GB الوزن 133 جرام 162 جرام 187 جرام 226 جرام حجم الشاشة 5.4 6.1 6.1 6.7 تقنية الشاشة Super Retina XDR- OLED وضوح وكثافة الشاشة وضوح 2340 × 1080 بكثافة 476 بكسل لكل إنش وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش وضوح 2532 × 1170 بكثافة 460 بكسل لكل إنش وضوح 2778 × 1284 بكثافة 458 بكسل لكل إنش Advertisements الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة 12MP: كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة كاميرات Pro بوضوح 12MP: كاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة وكاميرا مقربة للمسافات عدسة الكاميرا الخلفية الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 الكاميرا الواسعة للغاية: فتحة عدسة ƒ/2.4 الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.6 الكاميرا الواسعة: فتحة عدسة ‏ƒ/1.6 لا يوجد لا يوجد الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.0 الكاميرا المقربة للمسافات: فتحة عدسة ƒ/2.2 الكاميرا الامامية كاميرا 12MP العدسة فتحة عدسة ‏ƒ/2.2‏ شريحة المعالج A14 Bionic الشبكات 5G، WiFi 6, NFC , Blutooth 5 البطارية تشغيل فيديو: لغاية 15 ساعة وصوت: لغاية 50 ساعة تشغيل فيديو: لغاية 17 ساعة وصوت: لغاية 65 ساعة تشغيل فيديو: لغاية 17 ساعة وصوت: لغاية 65 ساعة تشغيل فيديو: لغاية 20 ساعة وصوت: لغاية 80 ساعة محتويات العلبة كابل توصيل USB-C إلى Lightning‏ وارشادات ورقية السعر يبدأ من 699 دولار يبدأ من 799 دولار يبدأ من 999 دولار يبدأ من 1099 دولار

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