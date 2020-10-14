شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام لقاح سبوتنيك الروسى على نطاق واسع بداية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل دميترييف، إن لقاح فيروس كورونا Sputnik V قد يستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر، حسبما ذكرت سبوتنيك، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

وقال الموقع ، تم تسجيل لقاح Sputnik V الذي طوره معهد" Gamalya" الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة من قبل وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس، ليصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد COVID-19 استنادًا إلى منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري

ونقل التقرير عن دميترييف قوله "نعتقد أن اللقاح سيستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر - أوائل نوفمبر".

وأضاف، نأمل أيضًا أن يكون من الممكن الموافقة على اللقاح الروسي وإطلاقه، بما في ذلك في الشرق الأوسط، في وقت مبكر في نوفمبر ".

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وأشار التقرير أيضًا إلى أنه وفقًا لرئيس صندوق الاستثمار الروسى" RDIF "، فإن لقاح الفيروس التاجي الروسي هو الأول في العالم من حيث الموافقة والاهتمام من مختلف البلدان في الوقت الحالي.

من جهة أخرى أعلن ديمتريف أن التجارب البشرية للقاح سبوتنيك Sputnik V ستُجرى في الإمارات العربية المتحدة، ثاني دولة بعد بيلاروسيا تشارك في البرنامج.

وأضاف صندوق الاستثمار الروسي في بيان، إن التجربة في الإمارات العربية المتحدة، حصلت على موافقة تنظيمية من وزارة الصحة في دولة الخليج، وستدعم العملية مزود المختبرات المحلي PureHealth.

وأكد ديميترييف فى البيان "نتائج التجربة الإماراتية ستجمع مع نتائج التجربة في روسيا ودول أخرى، مضيفا أن النتائج المؤقتة ستنشر قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وأوضح التقرير، أنه يتم حاليًا اختبار لقاح فيروس كورونا Sputnik V COVID-19 على 40 ألف متطوع في موسكو كجزء من المرحلة الأخيرة من المرحلة الثالثة، تقدم أكثر من 60 ألف متطوع للمشاركة في تجارب ما بعد التسجيل للقاح سبوتنيك Sputnik V.