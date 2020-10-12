شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الطعام على صحتك العقلية والجسدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء تغذية إن الطعام له علاقة بالصحة النفسية حيث يمكن أن تتحسن الحالة المزاجية نتيجة تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب وتدعم ميكروبيوم الأمعاء ، وهي تريليونات البكتيريا والفيروسات في الأمعاء، لا يساعد تحسين ماذا وكيف نأكل في حماية صحتنا الجسدية فحسب، بل صحتنا العقلية أيضًا، وحسب ما ذكره موقع mirror أشاروا إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والبقوليات مع اللحوم الحمراء العرضية فقط، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب من ناحية أخرى.

يمكن أن يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة للغاية ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، مؤشر نسبة السكر في الدم هو طريقة لتصنيف الكربوهيدرات في الأطعمة وفقًا لمدى سرعة هضمها وامتصاصها من قبل الجسم ودخولها إلى الدم ورفع مستويات الأنسولين.

ويمكن أن تؤدي الكربوهيدرات المكررة بشكل تدريجي في نظامك الغذائي إلى مزيد من أعراض الاكتئاب، حتى الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تُعطى للمتطوعين الأصحاء يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ من أعراض الاكتئاب، في هذه الأيام عندما نناقش الطعام والمزاج لا يمكننا تجاهل ميكروبيوم الأمعاء لأنه يتفاعل مع الدماغ في كلا الاتجاهين ، عبر الأعصاب والالتهابات والهرمونات.

وتمت دراسة التفاعلات المتغيرة بين ميكروبيوم الدماغ والأمعاء التي تؤثر على الصحة العقلية في الحيوانات وهي منيرة، تلاحظ تغيرات السلوك العاطفي في الحيوانات مع تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء يتوازى هذا مع الاكتئاب الشديد لدى الأشخاص الذين يعانون من تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء.

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علاوة على ذلك ، يبدو أن نقل جراثيم الأمعاء البرازية من مرضى الاكتئاب إلى الحيوانات يؤدي إلى حالات شبيهة بالاكتئاب في تلك الحيوانات.

على العكس من ذلك ، فإن تناول حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، الغنية بالألياف والبوليفينول والأحماض الدهنية غير المشبعة ، يمكن أن يعزز النشاط الميكروبي في الأمعاء مما ينتج عنه مواد مضادة للالتهابات.