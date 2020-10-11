16 ألف إصابة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، الأحد، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 16101 في الساعات الـ24 الماضية، انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ نحو 27 ألفاً في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 734974 منذ بداية العام، وزاد عدد الوفيات 46 ليصل إلى 32730، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتكون الحالات الجديدة أقل بوجه عام يوم الأحد بسبب انخفاض عدد الفحوص التي تجرى في مطلع الأسبوع.