احرص على تناول الجزر.. يحميك من مرض خطير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد علماء أن تناول الجزر بشكل منتظم يمنع تطور أمراض خطيرة ومثل السرطان ويعزز طول العمر. وقال العلماء أنه وفقاً لعدة دراسات أجريت على الحيوانات المختبرية، فالجزر يمنع تطور سرطان البروستاتا والجهاز الهضمي وسرطان الرئة في الجسم، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأشاروا إلى أن الجزر غني بالكاروتين والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك واليود والفيتامينات (B، C ، E ، K) وأوضح العلماء أن إضافة الجزر إلى النظام الغذائي، يمكن أن يعزز طول العمر، ويمنع الإصابة بأمراض مزمنة.

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