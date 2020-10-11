5 أسباب لظهور "الكرش" عند النساء.. احذري هذه الأطعمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتهج الكثير من النساء بعض العادات الخاطئة التي تسبب تراكم الدهون في منطقة البطن، مما يؤدي لظهور الكرش.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن موقع "بوب شوجر" أن نوعية الأطعمة والمشروبات التي يتم تناولها يومياً تكون مسؤولة عن ظهور الدهون بصورة أكبر، إضافة إلى الحالة النفسية لبعض الأشخاص خاصة عند تقدم السن، ومن أبرز العادات الخاطئة:

1- المشروبات الغازية





تسرف بعض النساء في تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والكافيين، ويسبب كلاهما ارتفاع سكر الدم والشعور بالجوع المستمر، ما يؤدي إلى تخزين نسبة أكبر من الدهون في منطقة البطن.

2- تناول الحلويات





تتناول النساء كميات كبيرة من الحلويات بصورة مستمرة وهو ما يؤدي إلى تراكم الدهون على منطقة البطن.

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3- نقص نسبة البروتين





عندما يتناول الشخص أطعمة بها نسب بروتين منخفضة فإن ذلك يؤدي إلى إفراز هرمونات تحفز الشعور بالجوع، وبالتالي تناول كميات أكبر من الطعام الذي يؤدي لزيادة نسبة الدهوون المتراكمة في منطقة البطن.

4- الوجبات السريعة





تحتوي الوجبات السريعة على دهون مهدرجة تجعل مقاومة الإنسولين في الجسم أكبر، وهو ما يؤدي لزيادة نسبة الدهون التي تتراكم حول منطقة البطن.

5- سن اليأس





عندما تصل النساء لسن اليأس يبدأ هرمون الأستروجين في إرسال إشارات إلى الجسم ليبدأ في تخزين الدهون في منطقة البطن وهو ما يؤدي إلى تراكمها.