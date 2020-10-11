شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفشل الكلوى وكيف يتم تشخيصه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكلى من أهم الأعضاء فى جسم الانسان حيث تقوم بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم. وترسل الكلى السموم إلى المثانة ، والتي يزيلها جسمك لاحقًا أثناء التبول، يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية الدم بشكل كافٍ يمكن أن تتداخل العديد من العوامل مع صحة الكلى ووظيفتها، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك علامات تدل على الإصابة بالفشل الكلوى وهى:

أعراض الفشل الكلوي

1:انخفاض كمية البول.

2:تورم الساقين والكاحلين والقدمين من احتباس السوائل الناجم عن فشل الكلى في التخلص من فضلات الماء.

3:ضيق التنفس غير المبرر.

4:النعاس المفرط أو التعب.

5:غثيان مستمر.

6:ألم أو ضغط في صدرك.

7:النوبات.

8:غيبوبة.

9:العلامات المبكرة للفشل الكلوي.

أسباب الفشل الكلوي

عادة ما يكون لدى الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر سببًا واحدًا أو أكثر من الأسباب التالية:

1:فقدان تدفق الدم إلى الكلى، يمكن أن يؤدي الفقد المفاجئ لتدفق الدم إلى الكلى إلى الفشل الكلوي.

2: الحساسية.

3:نوبة قلبية.

4:مرض قلبي.

5: الكبد أو فشل الكبد.

6:تجفيف.

7: حروق شديدة.

8:عدوى شديدة ، مثل تعفن الدم.

9:ارتفاع ضغط الدم و المضادة للالتهابات الأدوية يمكن أيضا أن يحد من تدفق الدم.

Advertisements

اختبارات الفشل الكلوي

هناك العديد من الاختبارات التي يمكن لطبيبك استخدامها لتشخيص الفشل الكلوي ومنها:

تحليل البول

قد يأخذ طبيبك عينة من البول لاختبارها بحثًا عن أي تشوهات ، بما في ذلك البروتين غير الطبيعي أو السكر الذي ينسكب في البول.

يمكنهم أيضًا إجراء فحص للرواسب البولية يقيس هذا الاختبار كمية خلايا الدم الحمراء والبيضاء ، ويبحث عن مستويات عالية من البكتيريا ، ويبحث عن أعداد كبيرة من الجسيمات على شكل أنبوب تسمى القوالب الخلوية.

قياسات حجم البول

يعد قياس إخراج البول أحد أبسط الاختبارات للمساعدة في تشخيص الفشل الكلوي. على سبيل المثال ، قد يشير انخفاض النتاج البولي إلى أن مرض الكلى ناتج عن انسداد في المسالك البولية ، والتي يمكن أن تسببها العديد من الأمراض أو الإصابات.

عينات من الدم

قد يطلب الطبيب اختبارات الدم لقياس المواد التي يتم تصفيتها عن طريق الكلى، مثل اليوريا والنيتروجين في الدم (BUN) و الكرياتينين (الكروم) . قد يشير الارتفاع السريع في هذه المستويات إلى فشل كلوي حاد.

التصوير

توفر الاختبارات مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي صورًا للكلى نفسها وكذلك المسالك البولية. يسمح هذا لطبيبك بالبحث عن انسداد أو تشوهات في كليتيك.

عينة نسيج الكلى

يتم فحص عينات الأنسجة بحثًا عن رواسب غير طبيعية أو تندب أو كائنات معدية، سيستخدم طبيبك خزعة الكلى لجمع عينة الأنسجة، الخزعة هي إجراء بسيط يتم إجراؤه عادة وأنت مستيقظ.

سيعطيك طبيبك مخدرًا موضعيًا حتى لا تشعر بأي ألم سيقومون بعد ذلك بإدخال إبرة خزعة عبر جلدك وصولاً إلى كليتك للحصول على العينة ستحدد أجهزة الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية موقع الكلى وتساعد طبيبك في توجيه الإبرة.

يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تحديد ما إذا كانت الكليتان تعملان كما ينبغي. قد تساعد اختبارات وظائف الكلى الأخرى طبيبك أيضًا في تحديد سبب الأعراض.