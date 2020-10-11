شق القصبة الهوائية خيار جديد لعلاج مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير حديث، أنه يمكن أن يكون خيار يبدو شق القصبة الهوائية المفتوح آمنًا للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 ، وذلك وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery،
وقام فريق طبى في برشلونة، إسبانيا ، وفقا لتقرير موقع (HealthDay)بفحص المضاعفات والسلامة وتوقيت شق القصبة الهوائية الذي تم إجراؤه للمرضى المصابين بأمراض خطيرة مع COVID-19 في دراسة جماعية مستقبلية، حيث تم تضمين 50 مريضًا تم قبولهم في وحدة العناية المركزة (ICU) مع COVID-19 .
شق القصبة الهوائية
كان استخدام المعدات الشخصية الواقية مناسبًا ، حيث لم تظهر عدوى بين الجراحين بعد 4 أسابيع من آخر شق للقصبة الهوائية، وكانت مضاعفات ما بعد الجراحة نادرة، ولكن كان النزيف البسيط أكثرها شيوعًا (12 %).
ووفقا للنتائج، كان لمجموعة شق القصبة الهوائية المبكر مقابل المتأخر معدل ناجح أعلى ، مقارنةً بفتحة القصبة الهوائية المتأخرة ، كان هناك وقت أقل للدعم الميكانيكي للتهوية الغازية مع بضع القصبة الهوائية المبكر.
وكتب مؤلفو الدراسة: "تشير النتائج إلى أنه باستخدام بروتوكول معياري، قد يكون شق القصبة الهوائية المفتوح بجانب السرير آمنًا للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الذين يتلقون IMV [التهوية الميكانيكية الغازية] في وحدات العناية المركزة وجراحيهم".
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