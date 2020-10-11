12872 إصابة جديدة في بريطانيا.. ورقم صادم بوفيات أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، نزولاً من 15166 حالة السبت.

وسجلت بريطانيا أيضاً 65 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس تصنفها الحكومة بأنهم مرضى توفوا خلال 28 يوماً من إصابتهم بالعدوى.





على جانب آخر، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه، أن عدد إصابات كورونا الإجمالي وصل إلى سبعة ملايين و694865 حالة بعد زيادة 53363 مريضاً على الحصيلة السابقة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 213614 بعد أن أودى المرض بحياة 577 آخرين.

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وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم "كوفيد-19" عند الرابعة مساء السبت، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.





ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.