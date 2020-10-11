المتحدث باسم الجيش العراقي: مصرون على منع كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة المزيد

شدد الجيش العراقي، الأحد، على ضرورة حظر السلاح بيد الدولة، مؤكدا الإصرار على عدم استخدامها خارج نطاق الدولة.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول: "مصرون على منع كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة"، في إشارة إلى مليشيات إيران بالبلاد.

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وأضاف المتحدث قائلا: "سنجرب أساليب متعددة ونغيرها وفقا لطبيعة الموقف للتعامل مع التهديدات الأمنية للبعثات الدبلوماسية"

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن سيادة بلاده خط أحمر ولا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، متعهداً بالعمل على حظر السلاح بإجراءات حاسمة.

وقال الكاظمي إن الدولة تملك الحق الحصري في حيازة السلاح بجميع أنواعه وسيتم العمل على وقف انفلاته.