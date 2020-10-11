سحر فرنسا ينقلب على "العجوز" عوار

العين الرياضية - رمزي ونوغيالأحد 2020/10/11 07:02 م بتوقيت أبوظبي
لم يهنأ الفرنسي من أصول جزائرية حسام عوار، لاعب وسط ليون الفرنسي، بالاستدعاء الأول لمنتخب "الديوك"، حيث تعرض لانتقادات قوية بعد المستوى الذي ظهر به خلال المباراة الأولى.
عوار شارك في الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الفرنسي على نظيره الأوكراني بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي.
المباراة كانت الأولى للاعب الوسط ذي الأصول الجزائرية رفقة المنتخب الفرنسي، بعدما فضل تمثيل "الديوك" على المنتخب الجزائري.
"العجوز" عوار
وبعد المباراة، تعرض حسام عوار، لانتقادات شديدة اللهجة من طرف ريمون دومينيك، المدير الفني السابق للمنتخب الفرنسي، حيث أبدى عدم رضاه عن مستوياته.
وقال دومينيك في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم أعجب تماما بما قدمه حسام عوار خلال الـ60 دقيقة التي قضاها فوق ملعب فرنسا".
وأوضح: "لقد كان مثل الشيخ العجوز في تحركاته، ولعب بشكل بسيط أكثر من اللزوم، كنت أنتظر ما هو أفضل من طرفه، خاصة وأنه يمتلك المؤهلات اللازمة".
عوار الأسوأ
وتواصلت الانتقادات في طريقها إلى عوار، حيث وصفته وسائل الإعلام بأنه خيبة الأمل الأكبر في صفوف المنتخب الفرنسي.
الإعلامي إيتيان مواتي قال عن اللاعب ذي الأصول الجزائرية: "عندما تُقارن بين الصغير كامافينجا والذي لم يتجاوز الـ17 عاما من عُمره، وبين عوار فإن الفارق شاسع جدا".
وأوضح: "الأول ورغم نقص خبراته دخل مُباشرة في المباراة، في حين أن حُسام لم يظهر أمورا تستحق الذكر".
وأتم: "مكانة عوار في الفترة الحالية على مقاعد البدلاء في أحسن الأحوال، ولا يمكنه البحث عما هو أفضل إلا من خلال التحرر وإظهار اندفاع أكبر في المُستقبل".
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