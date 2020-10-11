زيادة قياسية لإصابات كورونا في روسيا.. و"قيود جديدة" بإسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا، الأحد، زيادة قياسية جديدة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، مما جعلها صاحبة رابع أعلى حصيلة في العالم بواقع مليون و300 ألف حالة.





وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن البلاد سجلت 13634 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 4501 في موسكو.

وكانت العاصمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة أكثر المناطق تضرراً، وفتحت مستشفيين مؤقتين وأمرت الشركات بأن يعمل 30% على الأقل من موظفيها عن بعد.

وكانت وزارة الصحة الروسية أوصت المواطنين بأن يبقوا في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع في الدولة التي سجلت عدداً إجمالياً للإصابات بلغ مليون و298718، لتأتي بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل من حيث حصيلة الإصابات.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا إن البلاد سجلت 149 وفاة جديدة بالفيروس الليلة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 22597.





على جانب آخر، أعلنت منطقتان في شمال إسبانيا تحدان فرنسا، هما كاتالونيا ونافارا، قيوداً جديدة الأحد على الحياة العامة في مسعى للحد من تفشي "كوفيد-19".

وأفادت ماريا شيفيت، رئيسة منطقة نافارا التي تعد نحو 650 ألف نسمة أنه سيتم اعتباراً من الثلاثاء تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمّع إلى 6 فقط، بينما سيكون على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة الـ10 مساء وخفض الأشخاص الذين يسمح لها باستقبالهم بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية.

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كما سيتم خفض نسبة الأشخاص الذين يسمح لهم بالتجمع في صالات السينما والمسارح والمكتبات إلى 30% من القدرة الاستيعابية والمتاجر إلى 40%، بحسب شيفيت.

وسجّلت نافارا 463 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهر الوباء.

أما في منطقة كاتالونيا (شمال شرق) التي تعد حوالي 7.5 ملايين نسمة، فحض وزير الصحة العامة المحلي جوزيب ماريا أرغيمون الشركات على تشجيع موظفيها على العمل من منازلهم خلال الأيام الـ15 المقبلة.





كما طلب من الجامعات نقل الدروس إلى الإنترنت مدى الأسبوعين المقبلين للتخفيف من "التفاعل الاجتماعي" المباشر، وقال في مقابلة أجرتها معه إذاعة "راك1": "علينا بذل تضحيات".

وأضاف: "ما لم تتخذ إجراءات، قد يصبح الوضع لدينا كما هي الحال في مدريد في غضون أسبوعين أو ثلاثة".

وتعد العاصمة الإسبانية حالياً بين بؤر "كوفيد-19" في أوروبا، وبلغ معدل انتقال العدوى في مدريد حالياً 564 حالة من بين كل مئة ألف شخص، مقارنة بـ257 في باقي أنحاء إسبانيا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية المركزية حالة الطوارئ الجمعة في منطقة مدريد لفرض إغلاق جزئي في العاصمة الإسبانية ومحيطها.