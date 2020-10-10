شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع شهيرة تستضيف برمجيات خبيثة لـ«تعدين العملات المشفرة» وسرقة بيانات بطاقات الائتمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة «بالو ألتو نتوركس» حملة لتعقب ومتابعة المخاطر الأمنية، ضمن 10 آلاف موقع الأعلى تصنيفا على مستوى العالم بحسب مؤشر موقع «أليكسا»، والذى يقيس مدى شعبية مواقع الإنترنت بحسب عدد الزيارات وتفاعل الزوار.

وكشفت إصابة 4 مواقع إنترنت شهيرة بهذه المخاطر الأمنية، واستعرضت الأنشطة الخبيثة فى تلك المواقع والتى تشمل برمجيات تعدين العملات المشفرة التى تستولى على موارد وحدات المعالجة المركزية، بهدف تعدين العملات الرقمية، إضافة إلى روابط خارجية خبيثة تهدف إلى إعادة توجيه المستخدمين لزيارة مواقع إنترنت خبيثة، وكذلك هجمات ببرمجيات سرقة بيانات الدفع المصممة لاختلاس تفاصيل بطاقات الدفع الإلكترونى .