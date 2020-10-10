صحة ورشاقة

لا تشرب القهوة على الريق لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضح مختصون من جامعة "باث" البريطانية أن شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته الكثير من المخاطر للجسم.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن مجلة "Focus.de" أن الباحثين درسوا نتائح تحليل الدم لـ29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الأنسولين واستهلاك القهوة على الريق.

ووجدوا أن تناول فنجان من القهوة في الصباح على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

وخلال الدراسة، تم إعطاء المشاركين بعد الاستيقاظ من النوم قهوة مع سكر، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية.

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وفي المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.

واكتشف الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرت سلباً على مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50%.

يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ، وفقاً للخبراء.

وأوصوا بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سوف يقلل من المخاطر الصحية.

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