العراق يعلن القبض على قيادي بارز في داعـش جنوب غربي كركوك المزيد

ألقت السلطات العراقية،السبت، القبض على قيادي بارز بتنظيم "داعـش" الإرهابي جنوب غربي كركوك شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في بيان، إن قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب قامت بعملية إنزال جوي، وألقت القبض على قيادي بارز في "عصابات داعـش" في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك .

وأضاف رسول أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة بحق الإرهابي الداعشي.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب،مؤخرا، عن حصيلة أمنية لـ32 عملية نفذها خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 37 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي.

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وقال الناطق الرسمي لجهاز مُكافحة الإرهاب، صباح النُعمان، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن من العثور على مخازن سرية تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة".

وتواصل التنظيمات الإرهابية شن الهجمات بين الحين والآخر باستهداف المدن والقرى ونقاط التفتيش العسكرية رغم إعلان السلطات العراقية النصر النهائي على داعش قبل 3 سنوات باسترداد مدينة الموصل آخر معاقله.

واستطاع داعش تنظيم صفوفه واعتماد المناطق الرخوة أمنيا بين المحافظات كمخابئ وقواعد يعتمدها في التخطيط لشن هجماته بين الحين والآخر، مستفيدا من انشغال البلاد بالخلافات السياسية والأزمة المالية الخانقة.