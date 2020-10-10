ما هي فصيلة الدم الأكثر خطورة؟

السبت 10 أكتوبر 2020

أعلن علماء يابانيون، بعد إجراء عدد من الدراسات العلمية، أن أصحاب فصيلة الدم "O" هم أكثر عرضة لخطر الموت جراء التعرض لصدمات شديدة، بمقدار ثلاثة أضعاف.



ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم "O"، معرضون لفقدان الدم بشكل أسرع من غيرهم وذلك بسبب ضعف قدرة التخثر لديهم.

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وأضاف العلماء أن ذلك يعود إلى المستوى المنخفض من عامل " فون ويل براند" (هو عبارة عن سلسلة من بروتين سكري متعدد، وهو كبير نسيباً بالنسبة لعوامل تخثر الدم الأخرى، ويتم تصنيع عامل فون ويل براند في الصفائح الدموية والأنسجة الاندوثيلية المكونة للأوعية الدموية على عكس باقي عوامل التخثر التي تصنع بالكبد)، لدى الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم "O"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأشار الأطباء إلى أن هذه الفصيلة تعتبر "عاطي عام" (أي يستطيع الأشخاص الحاملون لها التبرع بالدم لأي فصيلة دم أخرى)،.