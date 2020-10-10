صحة ورشاقة

ما هي فصيلة الدم الأكثر خطورة؟

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي فصيلة الدم الأكثر خطورة؟ والان مع التفاصيل

السبت 10 أكتوبر 2020

أعلن علماء يابانيون، بعد إجراء عدد من الدراسات العلمية، أن أصحاب فصيلة الدم "O" هم أكثر عرضة لخطر الموت جراء التعرض لصدمات شديدة، بمقدار ثلاثة أضعاف.

 

ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم "O"، معرضون لفقدان الدم بشكل أسرع من غيرهم وذلك بسبب ضعف قدرة التخثر لديهم.

Advertisements

 

وأضاف العلماء أن ذلك يعود إلى  المستوى المنخفض من عامل " فون ويل براند" (هو عبارة عن سلسلة من بروتين سكري متعدد، وهو كبير نسيباً بالنسبة لعوامل تخثر الدم الأخرى، ويتم تصنيع عامل فون ويل براند في الصفائح الدموية والأنسجة الاندوثيلية المكونة للأوعية الدموية على عكس باقي عوامل التخثر التي تصنع بالكبد)، لدى الأشخاص الذين يمتلكون فصيلة الدم "O"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

وأشار الأطباء إلى أن هذه الفصيلة تعتبر "عاطي عام" (أي يستطيع الأشخاص الحاملون لها التبرع بالدم لأي فصيلة دم أخرى)،.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هي فصيلة الدم الأكثر خطورة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا