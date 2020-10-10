متى يمكن التخلي عن الكمامة بعد التطعيم ضد كورونا؟

السبت 10 أكتوبر 2020

أكد ألكسندر غينتسبرغ مدير مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة إنه من الممكن التخلي عن ارتداء الكمامة بعد مرور 21 يوما على التطعيم بالمكون الثاني من اللقاح ضد فيروس كورونا.



وأضاف الخبير: "يجب بعد ذلك تحديد مستوى الأجسام المضادة، لدى الشخص الذي تلقى اللقاح".

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وتابع "يجب الانتظار لمدة 21 يوما على الأقل بعد التطعيم باللقاح، وأنصح بتحديد مستوى الأجسام المضادة، بعد ذلك على الشخص الذي تلقى اللقاح أن يقرر بنفسه، هل يجب أن يرتدي الكمامة أم لا. إذا كان مستوى الأجسام المضادة مرتفعا فلا يوجد داعي لاستخدام الكمامة، واذا كان المستوى غير كاف فالأفضل ارتدائها"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي أغسطس الماضي، سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.