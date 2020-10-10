تعرف على كمية السكر التي يُنصح بعدم تجاوزها في اليوم

السبت 10 أكتوبر 2020

قد تكون من بين الأشخاص الذين يحبون تناول السكر بكميات كبيرة، ولكن ينبغي عليك التفكير جيداً للحد من مخاطر الإفراط في استهلاكه.



وحدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كمية السكر الصحية التي نحتاج تناولها يومياً، موضحاً أن الرجال يحتاجون من 7 إلى 10 ملاعق سكر صغيرة يومياً، بينما تحتاج النساء والمراهقين 6 ملاعق صغيرة يومياً.

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وبالنسبة إلى الأطفال، فيوصي المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بتناول 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من السكر يومياً.

وبحسب منشور المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عبر "تويتر"، توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 5 إلى 10 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يومياً كحد أقصى، أي ما يُعادل 20-40 غراماً يومياً.